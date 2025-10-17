Izbo ga nožem: Adnan Didić optužen za teško ubistvo brata u Prnjavoru, zaprijećen mu dugotrajni zatvor

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Prnjavorčanina Adnana Didića (37) za teško ubistvo brata Miralema (48) u julu ove godine u porodičnoj kući u naselju Babanovci kod Prnjavora.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Optužnicu je potvrdio Okružni sud, a Didiću se na teret stavlja teško ubistvo iz člana zakona u kojem se navodi da je ”člana porodice prethodno zlostavljao”. Zaprijećena kazna je od deset godina do doživotnog zatvora.

Ubistvo se desilo 19. jula oko 15 sati u porodičnoj kući u selu Babanovci kod Prnjavora. Optuženi je u vrijeme počinjenja zločina bio teško pijan sa 3,3 g/kg u alkohola u organizmu. Obdukcija je pokazala da se žrtva nije branila, a svih sedam rana je naneseno kuhinjskim nožem u predjelu grudnog koša.

Žrtvu je pronašao najstariji od braće Mevludin Didić, koji je ispričao za lokalne medije da je optuženi i ranije bio agresivan kada popije i da je otvoreno prijetio Miralemu.

Iz Okružnog suda Banjaluka je saopšteno da je Didiću produžen pritvor nakon potvrđivanja optužnice zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske.