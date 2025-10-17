logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izbo ga nožem: Adnan Didić optužen za teško ubistvo brata u Prnjavoru, zaprijećen mu dugotrajni zatvor

Izbo ga nožem: Adnan Didić optužen za teško ubistvo brata u Prnjavoru, zaprijećen mu dugotrajni zatvor

Autor Brankica Spasenić
0

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Prnjavorčanina Adnana Didića (37) za teško ubistvo brata Miralema (48) u julu ove godine u porodičnoj kući u naselju Babanovci kod Prnjavora.

Podignuta optužnica protiv Adnana Didića Izvor: Mondo - Slaven Petković

Optužnicu je potvrdio Okružni sud, a Didiću se na teret stavlja teško ubistvo iz člana zakona u kojem se navodi da je ”člana porodice prethodno zlostavljao”. Zaprijećena kazna je od deset godina do doživotnog zatvora.

Ubistvo se desilo 19. jula oko 15 sati u porodičnoj kući u selu Babanovci kod Prnjavora. Optuženi je u vrijeme počinjenja zločina bio teško pijan sa 3,3 g/kg u alkohola u organizmu. Obdukcija je pokazala da se žrtva nije branila, a svih sedam rana je naneseno kuhinjskim nožem u predjelu grudnog koša.

Žrtvu je pronašao najstariji od braće Mevludin Didić, koji je ispričao za lokalne medije da je optuženi i ranije bio agresivan kada popije i da je otvoreno prijetio Miralemu.

Iz Okružnog suda Banjaluka je saopšteno da je Didiću produžen pritvor nakon potvrđivanja optužnice zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prnjavor ubistvo optužnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ