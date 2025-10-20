ISIL-ovci protjerani iz BiH: Skrovište otkriveno u blizini aerodroma

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom (OBA), uspješno je realizovala operativnu akciju lociranja i udaljavanja dvojice stranih državljana koji su predstavljali, kako su naveli, bezbjednosnu prijetnju.

Izvor: Facebook/Služba za poslove sa strancima

Kako su saopštili, riječ je o dvojici državljana Ruske Federacije porijeklom iz Čečenije, koji su označeni kao bezbjednosno interesantna lica povezana sa terorizmom.

"Nakon prikupljenih operativnih saznanja, utvrđeno je da su navedena lica ušla na teritoriju BiH, te je hitno pokrenuta koordinisana akcija s ciljem njihovog lociranja i stavljanja pod nadzor", navodi se u saopštenju.

Prema informacijama koje prenosi Dnevni avaz, radi se o Mukhamedu Dakievu (27) i Arbiju Akdamidžeu (33), obojici bivšim pripadnicima terorističke organizacije ISIL. Dakiev je ranije hapšen zbog napada na crkvu Santa Maria u Istanbulu, a dovodi se u vezu i sa organizovanjem putovanja stranih državljana u područja pod kontrolom ISIL-a.

"Lica su vrlo brzo identifikovana i pronađena na području Sarajeva, nakon čega im je izrečena mjera nadzora i određeno smještanje u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu", saopštila je Služba za poslove sa strancima. Po završetku svih zakonom propisanih procedura, 17. oktobra 2025. godine, stranci su udaljeni sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Prema navodima pojedinih medija, Čečeni su locirani u blizini Aerodroma Sarajevo, gdje su iznajmili stan.

Iz Službe za poslove sa strancima poručeno je da će i u narednom periodu, u saradnji s nadležnim agencijama, nastaviti preduzimati sve zakonom propisane mjere i radnje radi očuvanja nacionalne bezbjednosti i zaštite građana.