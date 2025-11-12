Drama u Gospodskoj: Radnik obezbjeđenja spriječio pljačku bankomata, uhapšene tri osobe

Tri osobe su uhapšene u Gospodskoj ulici u Banjaluci zbog pokušaja prevare Nove banke.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je riječ o prevari čija je potencijalna šteta procijenjena na visokih 60.000 KM.

Hapšenje se dogodilo nakon što je radnik obezbjeđenja banke primijetio sumnjivo ponašanje trojice osumnjičenih na bankomatu. Prema navodima ATV-a, cijela akcija je povezana upravo sa pokušajem prevare putem bankomata.

Radnik obezbjeđenja je, pošto je uočio sumnjive radnje, brzo reagovao – zaključao je vrata banke i odmah pozvao policiju.

Prema istim informacijama, dva osumnjičena su sprovedena direktno u policijsku stanicu. Trećoj osobi je, međutim, pozlilo prilikom hapšenja, te je Hitna pomoć prevezla na zbrinjavanje.