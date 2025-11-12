logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Gospodskoj: Radnik obezbjeđenja spriječio pljačku bankomata, uhapšene tri osobe

Drama u Gospodskoj: Radnik obezbjeđenja spriječio pljačku bankomata, uhapšene tri osobe

Autor Dušan Volaš
0

Tri osobe su uhapšene u Gospodskoj ulici u Banjaluci zbog pokušaja prevare Nove banke.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je riječ o prevari čija je potencijalna šteta procijenjena na visokih 60.000 KM.

Hapšenje se dogodilo nakon što je radnik obezbjeđenja banke primijetio sumnjivo ponašanje trojice osumnjičenih na bankomatu. Prema navodima ATV-a, cijela akcija je povezana upravo sa pokušajem prevare putem bankomata.

Radnik obezbjeđenja je, pošto je uočio sumnjive radnje, brzo reagovao – zaključao je vrata banke i odmah pozvao policiju.

Prema istim informacijama, dva osumnjičena su sprovedena direktno u policijsku stanicu. Trećoj osobi je, međutim, pozlilo prilikom hapšenja, te je Hitna pomoć prevezla na zbrinjavanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje banka Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ