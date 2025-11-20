"Pokušavaju narušiti moj ugled": Luka Petrović prijavio osobu iz Banjaluke koja mu je nudila 500.000 KM

Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, naveo je da je Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje i Policijskoj upravi Trebinje danas podnio krivičnu prijavu protiv S.D. iz Banjaluke.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

On tvrdi da mu je S.D. dan ranije ponudio 500.000 KM. Petrović, međutim, nije saopštio koga je prijavio, već je samo naveo inicijale.

"Ponudio mi je 500.000 KM kako bi, iskorištavajući moj politički i privredni uticaj u Hercegovini i Republici Srpskoj, 'otkočio' i na taj način relizovao projekat njegovog strica, inače vlasnika jednog privrednog društva iz Banjaluke, koji ima namjeru da u Trebinju izgradi solarnu fotonaponsku elektranu", naveo je Petrović na društvenim mrežama.

Odmah mu je, kako tvrdi, bez odlaganja, jasno stavio do znanja da to nije tema o kojoj može da razgovara sa njim.

"Iz izjave prijavljenog je jasno da je imao namjeru da ja, koristeći svoj politički i privredni uticaj, preduzmem određene radnje uz protivnovčanu uslugu", naveo je Petrović.

Kako je dodao, njegova moralna i zakonska obaveza je da prijavi moguće elemente krivičnog djela davanje mita i trgovina uticajem.

"Prvenstveno, jer se u vrijeme izborne kampanje, ovakvim ponašanjem, pokušava narušiti moj ugled, kredibilitet i autoritet. Kao dokaz gore navedenih radnji, u prijavi sam predložio da se saslušaju i uzmu iskazi od svih navedenih lica i preduzmu sve druge istražne radnje s ciljem otkrivanja motiva, nalogodavaca i izvršilaca navedenih krivičnih djela", naveo je Petrović.

Njegova procjena je, dodaje, da postoji korupcionaško/profitni/politički motiv kako bi se njegova ličnost potencijalno diskreditovala.

"Motiv podnošenjem ove krivične prijave je da se posredstvom nadležnih organa otkriju nalogodavci i učesnici ove ideje, jer znajući da u privrednom i političkom životu ima uvijek nečasnih i zlonamjernih radnji, izražavam sumnju da to može biti i ovaj bezuspješni pokušaj. Svi ostali detalji koji se odnose na ovaj događaj navedeni su u prijavi koju sam dostavio Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje i Policijskoj upravi Trebinje", navodi Petrović.

(Nezavisne)