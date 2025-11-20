logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pokušavaju narušiti moj ugled": Luka Petrović prijavio osobu iz Banjaluke koja mu je nudila 500.000 KM

"Pokušavaju narušiti moj ugled": Luka Petrović prijavio osobu iz Banjaluke koja mu je nudila 500.000 KM

Autor Dušan Volaš Izvor Nezavisne
0

Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, naveo je da je Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje i Policijskoj upravi Trebinje danas podnio krivičnu prijavu protiv S.D. iz Banjaluke.

Luka Petrović prijavio osobu iz Banjaluke koja mu je nudila 500.000 KM Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

On tvrdi da mu je S.D. dan ranije ponudio 500.000 KM. Petrović, međutim, nije saopštio koga je prijavio, već je samo naveo inicijale.

"Ponudio mi je 500.000 KM kako bi, iskorištavajući moj politički i privredni uticaj u Hercegovini i Republici Srpskoj, 'otkočio' i na taj način relizovao projekat njegovog strica, inače vlasnika jednog privrednog društva iz Banjaluke, koji ima namjeru da u Trebinju izgradi solarnu fotonaponsku elektranu", naveo je Petrović na društvenim mrežama.

Odmah mu je, kako tvrdi, bez odlaganja, jasno stavio do znanja da to nije tema o kojoj može da razgovara sa njim.

"Iz izjave prijavljenog je jasno da je imao namjeru da ja, koristeći svoj politički i privredni uticaj, preduzmem određene radnje uz protivnovčanu uslugu", naveo je Petrović.

Kako je dodao, njegova moralna i zakonska obaveza je da prijavi moguće elemente krivičnog djela davanje mita i trgovina uticajem.

"Prvenstveno, jer se u vrijeme izborne kampanje, ovakvim ponašanjem, pokušava narušiti moj ugled, kredibilitet i autoritet. Kao dokaz gore navedenih radnji, u prijavi sam predložio da se saslušaju i uzmu iskazi od svih navedenih lica i preduzmu sve druge istražne radnje s ciljem otkrivanja motiva, nalogodavaca i izvršilaca navedenih krivičnih djela", naveo je Petrović.

Njegova procjena je, dodaje, da postoji korupcionaško/profitni/politički motiv kako bi se njegova ličnost potencijalno diskreditovala.

"Motiv podnošenjem ove krivične prijave je da se posredstvom nadležnih organa otkriju nalogodavci i učesnici ove ideje, jer znajući da u privrednom i političkom životu ima uvijek nečasnih i zlonamjernih radnji, izražavam sumnju da to može biti i ovaj bezuspješni pokušaj. Svi ostali detalji koji se odnose na ovaj događaj navedeni su u prijavi koju sam dostavio Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje i Policijskoj upravi Trebinje", navodi Petrović.

(Nezavisne)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Petrović

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ