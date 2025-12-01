logo
Za ubistvo brata u Prnjavoru, Adnan Didić osuđen na 15 godina zatvora

Za ubistvo brata u Prnjavoru, Adnan Didić osuđen na 15 godina zatvora

Autor Brankica Spasenić
Prnjavorčanin Adnan Didić (37) osuđen je danas u Okružnom sudu Banjaluka na 15 godina zatvora za ubistvo brata Miralema (48) u julu ove godine u porodičnoj kući u naselju Babanovci kod Prnjavora.

Adnan Didić osuđen na 15 godina zatvora za ubistvo brata Izvor: Mondo - Slaven Petković

Didiću je izrečena i mjera obaveznog liječenja zavisnosti od alkohola.

On je na prethodnom glavnom pretresu u sudu, priznao ovo krivično djelo.

Ubistvo se desilo 19. jula 2025. godine oko 15 sati u porodičnoj kući u selu Babanovci kod Prnjavora. Optuženi je u vrijeme počinjenja zločina bio teško pijan sa 3,3 g/kg u alkohola u organizmu. Obdukcija je pokazala da se žrtva nije branila, a svih sedam rana je naneseno kuhinjskim nožem u predjelu grudnog koša.

Žrtvu je pronašao najstariji od braće Mevludin Didić, koji je ispričao za lokalne medije da je optuženi i ranije bio agresivan kada popije i da je otvoreno prijetio Miralemu.

(Mondo)

