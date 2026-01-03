logo
Nesreća na Bjelašnici: Pukla sajla na ski-liftu, povrijeđena jedna osoba

Nesreća na Bjelašnici: Pukla sajla na ski-liftu, povrijeđena jedna osoba

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Jedno lice povrijeđeno je danas na Bjelašnici kada je pukla sajla na ski-liftu.

Pukla sajla na ski liftu na Bjelašnici Izvor: Samir Cacan/MONDO

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo rečeno je da im je slučaj prijavljen i da je policija upućena na teren.

Više detalja biće poznato kasnije. 

(Srna)

