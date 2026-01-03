Nesreća na Bjelašnici: Pukla sajla na ski-liftu, povrijeđena jedna osoba

Jedno lice povrijeđeno je danas na Bjelašnici kada je pukla sajla na ski-liftu.

Izvor: Samir Cacan/MONDO

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo rečeno je da im je slučaj prijavljen i da je policija upućena na teren.

Više detalja biće poznato kasnije.

(Srna)