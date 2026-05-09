Jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću iz Živinica

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Jusić je osumnjičen da je krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja i primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem počinio od 2023. do marta ove godine.

pritvor Izvor: Shutterstock

Opštinski sud Živinice odredio je jednomjesečni pritvor za Naila Jusića (59) zbog sumnje da je kao predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice, zloupotrebom položaja i ovlašćenja, u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama da bi im ostvario korist, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.

To je uključivalo neregularnosti prilikom imenovanja jedne osobe u Gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad parcelom zemljišta na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, kao i trgovinu uticajem radi imenovanja njegovog sina u jednu stalnu komisiju Gradskog vijeća.

Na više lokacija u Živinicama obavljen je pretres i tom prilikom oduzeti su mobilni uređaji, određena dokumentacija i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni ili potiču iz izvršenja krivičnih djela.

Tužilac je donio naredbu o daljem sprovođenju istrage.

