Jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću iz Živinica

Jusić je osumnjičen da je krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja i primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem počinio od 2023. do marta ove godine.
Opštinski sud Živinice odredio je jednomjesečni pritvor za Naila Jusića (59) zbog sumnje da je kao predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice, zloupotrebom položaja i ovlašćenja, u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama da bi im ostvario korist, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.
To je uključivalo neregularnosti prilikom imenovanja jedne osobe u Gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad parcelom zemljišta na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, kao i trgovinu uticajem radi imenovanja njegovog sina u jednu stalnu komisiju Gradskog vijeća.
Na više lokacija u Živinicama obavljen je pretres i tom prilikom oduzeti su mobilni uređaji, određena dokumentacija i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni ili potiču iz izvršenja krivičnih djela.
Tužilac je donio naredbu o daljem sprovođenju istrage.