Nalaz obdukcije nakon stravičnog sudara kod Banjaluke: Vozač prije kobne nesreće imao srčanih problema

Obdukcija stradalih u stravičnom sudaru kod Banjaluke otkrila je da je vozač prije nesreće imao srčane probleme.
Zdravstvene komplikacije sedamdesetdvogodišnjeg vozača Adema B. najvjerovatniji su uzrok gubitka kontrole nad automobilom, što je dovelo do lančanog sudara četiri vozila u mjestu Prijakovci kod Banjaluke u kojem su poginule tri osobe.
Nalaz obdukcije potvrdio je da je Adem B. neposredno prije udesa imao poremećaj u radu srca. Ipak, ljekari su utvrdili da sami srčani problemi nisu direktan uzrok smrti, već su i on i ostalih dvoje putnika iz njegovog vozila preminuli od višestrukih teških povreda zadobijenih u udesu, piše Glas Srpske.
U ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila na dionici puta Ivanjska – Šargovac, na licu mjesta stradali su vozač „folksvagen pasata“ Adem B. (72) iz Čelinca, njegova supruga i suvozač Sadika B. (68), kao i saputnica Ismeta J. (77) iz Prijedora.
Stanje povrijeđenih i detalji sudara
Pored troje poginulih, u udesu su povrijeđena i tri državljanina Ruske Federacije koji su se nalazili u drugom automobilu, među kojima je i malo ljetno dijete. Svi povrijeđeni hitno su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
Vršilac dužnosti direktora UKC RS Nikola Šobot potvrdio je da su povrijeđeni muškarac i žena primljeni sa teškim tjelesnim povredama i da su u bolnicu stigli u životnoj opasnosti, dok je povrijeđeno dijete zbrinuto na odjeljenju intenzivne pedijatrijske njege.
Prema zvaničnim podacima iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva, u udesu su učestvovala četiri automobila. Pored „pasata“ u kojem su se nalazile stradale osobe, u sudaru su učestvovali i „bmv“ za čijim volanom je bio B.D. (24) iz Austrije, „audi“ kojim je upravljao državljanin Rusije A.S. (70), te „škoda“ kojom je upravljao V.V. (43) iz Prijedora.
Povrijeđene osobe nalazile su se u vozilu „audi“ – uz vozača A.S. povrede je zadobila i putnica T.S. (63), kao i maloljetno dijete.
Uviđaj na mjestu ove teške nesreće obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka u saradnji sa pripadnicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.
Nadležni tužilac je izdao nalog da se sprovedu sve zakonom predviđene istražne mjere i radnje kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok koji je doveo do ove saobraćajne tragedije. Uzorkovanje i obdukcija tijela stradalih takođe su urađeni po nalogu tužilaštva u okviru ove istrage.