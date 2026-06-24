Nalaz obdukcije nakon stravičnog sudara kod Banjaluke: Vozač prije kobne nesreće imao srčanih problema

Obdukcija stradalih u stravičnom sudaru kod Banjaluke otkrila je da je vozač prije nesreće imao srčane probleme.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Zdravstvene komplikacije sedamdesetdvogodišnjeg vozača Adema B. najvjerovatniji su uzrok gubitka kontrole nad automobilom, što je dovelo do lančanog sudara četiri vozila u mjestu Prijakovci kod Banjaluke u kojem su poginule tri osobe.

Nalaz obdukcije potvrdio je da je Adem B. neposredno prije udesa imao poremećaj u radu srca. Ipak, ljekari su utvrdili da sami srčani problemi nisu direktan uzrok smrti, već su i on i ostalih dvoje putnika iz njegovog vozila preminuli od višestrukih teških povreda zadobijenih u udesu, piše Glas Srpske.

U ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila na dionici puta Ivanjska – Šargovac, na licu mjesta stradali su vozač „folksvagen pasata“ Adem B. (72) iz Čelinca, njegova supruga i suvozač Sadika B. (68), kao i saputnica Ismeta J. (77) iz Prijedora.

Stanje povrijeđenih i detalji sudara

Pored troje poginulih, u udesu su povrijeđena i tri državljanina Ruske Federacije koji su se nalazili u drugom automobilu, među kojima je i malo ljetno dijete. Svi povrijeđeni hitno su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Vršilac dužnosti direktora UKC RS Nikola Šobot potvrdio je da su povrijeđeni muškarac i žena primljeni sa teškim tjelesnim povredama i da su u bolnicu stigli u životnoj opasnosti, dok je povrijeđeno dijete zbrinuto na odjeljenju intenzivne pedijatrijske njege.

Prema zvaničnim podacima iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva, u udesu su učestvovala četiri automobila. Pored „pasata“ u kojem su se nalazile stradale osobe, u sudaru su učestvovali i „bmv“ za čijim volanom je bio B.D. (24) iz Austrije, „audi“ kojim je upravljao državljanin Rusije A.S. (70), te „škoda“ kojom je upravljao V.V. (43) iz Prijedora.

Povrijeđene osobe nalazile su se u vozilu „audi“ – uz vozača A.S. povrede je zadobila i putnica T.S. (63), kao i maloljetno dijete.

Uviđaj na mjestu ove teške nesreće obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka u saradnji sa pripadnicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

Nadležni tužilac je izdao nalog da se sprovedu sve zakonom predviđene istražne mjere i radnje kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok koji je doveo do ove saobraćajne tragedije. Uzorkovanje i obdukcija tijela stradalih takođe su urađeni po nalogu tužilaštva u okviru ove istrage.