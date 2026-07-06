Počelo suđenje radniku pumpe: Mladić koji je tražio posao, zbog snimanja i ismijavanja sebi oduzeo život

U Osnovnom sudu u Banjaluci počelo je suđenje Veljku Trišiću, optuženom za krivično djelo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavanje postupanje prema Mladenu Duliću (22) iz Laktaša.

Izvor: Facebook/screenshot

Slučaj, koji je potresao region 2022. godine, odnosi se na snimanje i javno ismijavanje mladića prilikom traženja posla na benzinskoj pumpi, nakon čega je Dulić sebi oduzeo život.

Dragan Dulić, otac tragično nastradalog mladića, na početku suđenja zatražio je od suda da optuženom izrekne najstrožu moguću kaznu.

"Tražim da se optuženi što strože kazni da bi se zaustavilo to maltretiranje. Da nam djeca ne stradaju na taj način", poručio je ožalošćeni otac, opisujući potresno iskustvo pronalaska sina i trajne posljedice koje taj prizor ostavlja na njegovo zdravlje, piše ATV.

Prema optužnici, pokojni Mladen je 26. oktobra 2022. godine došao na benizinsku pumpu i kod radnika Trišića se interesovao za posao.

"Iako je Trišić bio svjestan da je oštećeni mlađa osoba, sniženih intelektualnih sposobnosti, Mladenu je ponudio običan list papira uvjeravajući ga da popunjava prijavu za posao. Uključio je kameru na svom mobilnom telefonu kako bi zabilježio cijeli tok popunjavanja navodne prijave za posao, te mu postavljao pitanja nevezana za posao s ciljem ismijavanja, znajući da oštećeni ne razumije da se radi o šali i da je vjerovao da se radi o zvaničnom zahtjevu za posao", navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Trišić preko ”Vibera” snimak podijelio radnim kolegama, svjestan da će time povrijediti dostojanstvo oštećenog i da će snimak dospijeti do šire javnosti.

"Nakon što je Dulić od svojih poznanika saznao da je snimak objavljen na društvenim mrežama doživio je veliku duševnu bol zbog povrede ličnosti i narušavanja dostojanstva usljed čega je dana 28. oktobra 2022. godine sebi oduzeo život vješanjem u pomoćnom objektu porodične kuće u Laktašima", navodi se u optužnici.

Dragan Dulić u sudnici je ispričao da kod Mladena nije primjetio promjene raspoloženja, niti mu se sin žalio na bilo šta. Kaže da je njegov sin želio da radi kako bi pomogao i sebi i njemu. Kritičnog dana sina je pronašao mrtvog...

"Taj prizor mi je stalno pred očima... Zbog toga pijem lijekove. Tog trenutka mi se srušio sav svijet", rekao Dragan Dulić.

Njegova podstanarka Slavica Ninić pokojnog Mladena je opisala kao dobrog, pristojnog i kulturnog mladića. Kaže da je s njim ponekad znala da popije kafu i da bio joj se požalio kada bi ostao bez posla.

"Kritičnog jutra je sišao kod mene i plakao. Pitam šta je bilo, kaže išao je da traži posao na pumpu i da je tamo ismijavan. Zvali su ga drugovi i koleginica i rekli mu da ima snimak toga. Nije ni znao da snimak postoji, dok mu nisu rekli. Govorio mi je da to neće moći podnijeti, ali ništa nije ukazivalo na to da bi mogao dići ruku na sebe. Smirivala sam ga i govorila mu da ne plače", ispričala je Ninić, navodeći da je morala da ide na posao i da je tek naveče saznala da se Mladen ubio.

Ona kaže da je vidjela snimak i tvrdi da je Mladena više od sadržaja boljela činjenica da je snimak objavljen i da su ga drugovi zbog toga zvali.

Na dan kada je sebi oduzeo život Mladen Dulić je cijeli slučaj prijavio policiji.

U uvodnoj riječi okružni javni tužilac Borislav Čekić istakao je da će navode optužnice dokazivati saslušanjem svjedoka, te psihijatrijskim vještačenjem iz kojeg će se vidjeti da je Dulić bio osoba sniženih intelektualnih sposobnosti, kao i kakvom je stanju bio nakon objave spornog snimka ismijavanja.

Advokat optuženog Aleksandar Jokić ispričao je da je i njegov klijent bio žrtva sličnih snimaka, na kojima je vrijeđan i ismijavan. Tvrdi da je i Trišiću cijeli događaj veoma teško podnio i da se zbog toga liječi i posjećuje vjerske poglavare.