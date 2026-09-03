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Nakon otkrivanja 120 migranata kod Gradiške: Hrvatska digla dronove, policija Srpske pretražuje i susjedno selo

Nakon otkrivanja 120 migranata kod Gradiške: Hrvatska digla dronove, policija Srpske pretražuje i susjedno selo

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Hrvatska policija pojačala je nadzor granice uz rijeku Savu nakon što je na području BiH uočena veća grupa migranata, te su pomoću drona uočili još jednu grupu.

Migrantska kriza na sjeveru Srpske: Pronađeno više od 120 lica, u toku pretresi u Orahovi Izvor: Granična policija BiH

Iz hrvatskog MUP-a su naveli da ovakvo postupanje pokazuje od kolikog je značaja pravovremena razmjena informacija i koordinacija policijskih službi sa obje strane za brzu reakciju i učinkovito sprečavanje nezakonitih prelazaka državne granice.

Načelnik gradiške Policijske uprave Slobodan Torbica izjavio je ranije danas da je na području sela Bistrica kod Gradiške pronađeno više od 120 migranata, a pretresi se vrše i u susjednom selu Orahove zbog sumnje da ih je tamo još 20-ak.

On je dodao da je pronalazak migranata iz bliskoistočnih zemlja rezultat pojačanih aktivnosti na sprečavanju ilegalnih migracija koje pripadnici MUP-a Srpske sprovode u saradnji sa Graničnom policijom BiH i MUP-om Hrvatske.

Torbica je istakao da su pronađeni migranti predati Graničnoj policiji BiH na dalje postupanje, te da su dva lica za koje se sumnja da su organizovali njihov prevoz protjerana sa područja BiH.

"U narednom periodu očekujemo rezultate pojačanih aktivnosti na pronalasku ilegalnih migranata", rekao je Torbica novinarima.

Podsjetio je da je zaključkom Vlade Republike Srpske zabranjeno formiranje bilo kakvih kampova za migrante na području Srpske.

Prema nezvaničnim saznanjima, pronađeni su muškarci starosti od 20 do 40 godina, a dolaze iz Bangladeša, Pakistana i Sirije.

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