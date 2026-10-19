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Zatražen pritvor za mladića nakon pogibije djeteta: Palo sa auta tokom vožnje

Zatražen pritvor za mladića nakon pogibije djeteta: Palo sa auta tokom vožnje

Autor Haris Krhalić
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Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona predložilo je pritvor za 22-godišnjaka nakon što je šesnaestogodišnje dijete palo sa BMW-a i preminulo.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona predložilo je pritvor za dvadesetdvogodišnjeg E. K. nakon pogibije šesnaestogodišnjeg dijeta koje je palo sa prtljažnika vozila kojim je upravljao osimnjičeni.

Dvadesetdvogodišnjak se sumnjiči da je u četvrtak, 15. oktobra na lokalnom putu u mjestu Drvetine u opštini Bugojno upravljao BMW-om za koji nije imao položen vozački ispit.

Na zadnjem dijelu vozila sjedili su E. V. i šesnaestogodišnje dijete koje je palo sa automobila kada je zakočio.

Dijete je tom prilikom udarilo glavom o asfalt i izgubilo svijest, a zbog povreda je preminulo na putu do bolnice.

Protiv E. V. se vodi istraga zbog krivičnog djela davanje lažnog iskaza, a E. K. se sumnjiči da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Pritvor je predložen zbog bojazni da će E. K. uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak.

Predložen je i iz bojazni da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, saopšteno je iz kantonalnog Tužilaštva.

O predloženom pritvoru treba da se izjasni Opštinski sud u Bugojnu.

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