Borba protiv korupcije u porodilištima BiH: "Svi moraju znati da je koverta krivično djelo"

U BiH je 50 odsto porodilja i članova njihove porodice dalo novčana sredstva ili poklon u porodilištu, javno ili tajno, prije ili poslije poroda, pokazalo je istraživanje Udruženja "Baby Steps" iz Sarajeva, rečeno je danas u Banjaluci.

Izvor: Envato

Rezultati istraživanja, koje je prošle godine pokrenulo ovo udruženje, a dobijeni na osnovu više od 2000 iskustava, nisu ohrabrujući.

"Babica me tokom cijelog porođaja maltretirala jer joj moj muž nije dao novac koji je indirektno iznuđivala. Meni do zadnjeg momenta nije dala da se popnem na krevet, iako sam plakal i molila. Za to vrijeme je galamila na mene kako je ponižena jer njena usluga nije nagrađena od strane mog muža. Pružila mi je pomoć tek nakon mog obećanja da ću je nagraditi poslije porođaja. Nisam je nikom tužila jer ne vjerujem da bi mi iko povjerovao", jedno je ode iskustava koje je ovo udruženje prikupilo tokom istraživanja.

Predsjednica Udruženja Amila Tatarević rekla je da su svjedočanstva porodilja iz cijele BiH brojna, ali kada sve pogledamo i poslušamo jedno je jasno - u ovoj zemlji nejednakosti samo je odnos prema porodiljama jednak, odnosno jednako je loš svuda.

"Svaka porodilja je jednako zanemarena, oštećena, svaka je na svoj način preživjela i pretrpjela svašta. Posljedice toga po porodicu i po društvo u globalu su brojne", rekla je Tatarevićeva.

Istraživanje koje su proveli pokazalo je da je novac samoinicijativno nuđen od strane porodilja ili njihove porodice, ali i direktno ili indirektno tražen od strane medicinskog osoblja. Istraživanje je pokazalo i da prosječna vrijednost mita po porodu iznosi 141,65 KM.

"Ako uzmemo u obzir da je polovina porodilja u anketi potvrdila da su ona ili njeni članovi porodice dali novac ili poklon, javno ili tajno, a da u BiH imamo prosječno 30.000 poroda godišnje, dolazimo do podatka da „čašćenje“ zdravstvenih radnika porodice košta šokantnih 2.124.772 KM godišnje, a sa tim novcem može puno toga da se uradi", izjavila je Tatarevićeva.

Ono što je bitno naglasiti je da većina žena koje imaju negativno iskustvo iz porodilišta ne žele javno da govore o tome.

"Žene nose traume mnogo godina poslije poroda i teško im je govoriti o tome, a postoji i strah zbog toga što planiraju još trudnoća zbog kojih će ponovo morati u isto porodilište", rečeno je na današnjem druženju u Banjaluci.

Tatarevićeva ističe da rješenje postoji, te da se percepcija mora mijenjati i da svi moraju znati da je ta koverta krivično djelo i da se ne smije tolerisati.

"Mnoge porodilje se iz straha odlučuju na korupciju. Doktor je taj koji mora to zaustaviti. On mora biti taj koji će reći “ne” čak i kad mu se nudi, a ne samo prebacivati odgovornost na porodilje. Druga stvar je da moramo poboljšati uslove u porodilištima i odnos prema porodiljama. Iskustva sa Zapada su vrlo dobra, mi ne pričamo o nečemu što ne postoji, trebamo samo prekopirati to i kod nas, a to nije teško provodivo uz malo volje i truda", rekla je Tatarevićeva.

Sistem za prijavu korupcije

Ono na čemu trenutno radi ovo udruženje je priprema sistema za prijavu korupcije i ocjenu porodilišta koji će funkionisati tako da porodilja popuni anketu po izlasku iz bolnice.

"Svaka porodilja će iz udobnosti svog doma, po izlasku iz porodilišta moći prijaviti korupciju, anonimno ili imenom, kao i ocijeniti porodilište, a to će nam mnogo pomoći kako bismo imali prave informacije o stanju u svakom porodilištu", rekla je Tatarevićeva i dodala da je većina porodilišta spremna na saradnju.

Naredni korak ovog udruženja je borba za usvajanje inicijative da svaka porodilja ima pravo na svoju pratnju na porodu.

"To pravo se ne smije ograničavati izborom pratnje, to mora biti slobodna odluka porodilje, jer iz svih iskustava koje smo vidjeli i koja smo dijelili uvidjeli smo da je pratnja na nekim porodima odigrala krucijalnu ulogu da ishod poroda bude drugačiji", zaključila je predsjednica Udruženja “Baby Steps”.