Za električni trotinet vam od sada treba "vozačka"

Svi vlasnici i vozači električnih trotineta (skutera) sada moraju posjedovati identifikacionu potvrdu za svoje vozilo.

Izvor: Shutterstock

U Republici Srpskoj je počela primjena Pravilnika o načinu i postupku izdavanja identifikacione potvrde za lako lično električno vozilo, na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske.

Pravilnikom je propisan izgled, način, postupak izdavanja i način naplate naknade za izdavanje identifikacione potvrde i identifikacione naljepnice za ove vozila.

"Podsjećamo javnost da je izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske propisano da je lako lično električno vozilo - električni trotinet, električni skejtbord, haverbord, segvej i slično, vozilo na točkovima koje se djelimično ili potpuno koristi kao motorno vozilo za prevoz jednog lica na javnoj, odnosno privatnoj površini i koje se, između ostalog kreće maksimalnom brzinom do 25 km/h", rečeno je u Ministarstvu saobraćaja i veza RS u detaljnom saopštenju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pojasnili su da se ova vozila razvrstavaju u četiri klase: klasa 1 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 6 km/h, bez sistema samobalansiranja i sjedišta; klasa 2 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 km/h, bez sistema samobalansiranja i sjedišta; klasa 3 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 6 km/h, sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta; klasa 4 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 km/h, sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta.

Sve varijante moraju obavezno biti opremljene ograničivačem brzine kojim se obezbjeđuje da se ne prelazi maksimalna konstruktivna brzina. Neophodno je da posjeduju prednji i zadnji katadiopter, uređaje za davanje zvučnih signala, s tim da su vozila klase 2 i klase 4 obavezno opremljena prednjim i zadnjim svjetlom za osvjetljavanje puta.

"Propisi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kojima je uređeno kretanje pješaka primjenjuju se i na lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 1 i klase 3 (za klasu 1 i klasu 3 nema starosnog ograničenja), s tim da lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 1 i klase 3 je obavezno da posjeduje identifikacionu potvrdu za lako lično električno vozilo s kojim se kreće", navode u ministarstvu.

"Propisi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kojima je uređen saobraćaj bicikala primjenjuju se i na lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 2 i klase 4, s tim da lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 2 i klase 4 obavezno je da posjeduje identifikacionu potvrdu, ima više od 14 godina, posjeduje potvrdu o poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima ili vozačku dozvolu kojom se dokazuje pravo upravljanja vozilom bilo koje kategorije i da za vrijeme vožnje nosi na glavi zakopčanu zaštitnu kacigu", objašnjeno je u saopštenju.

Izvor: m:tel

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske je propisano da stanica za tehnički pregled izdaje identifikacionu potvrdu i naljepnicu za lako lično električno vozilo. Osim toga, propisano je da troškove izdavanja identifikacione potvrde i naljepnice snosi tražilac identifikacione potvrde i naljepnice, u iznosu od 20 KM.

"Korisnik lakog ličnog električnog vozila podnosi stanici tehničkog pregleda (stanica) zahtjev za izdavanje identifikacione potvrde i naljepnice sa potrebnom dokumentacijom. Kontrolor na stanici, na osnovu priložene dokumentacije i vizuelnog pregleda lakog ličnog električnog vozila, utvrđuje njegove tehničke karakteristike, popunjava, potpisuje i ovjerava identifikacioni list. Na osnovu uvida u kompletnu dokumentaciju proizvođača lakog ličnog električnog vozila, dokaza o uplati troškova i identifikacionog lista, voditelj stanice unosi podatke u JIS (Jedinstveni informacioni sistem) i sačinjava elektronsku formu identifikacione potvrde. Nakon toga voditelj stanice izdaje identifikacionu potvrdu i naljepnicu. Kontrolor na stanici obavezno postavlja naljepnicu na vidnom mjestu lakog ličnog električnog vozila", pojašnjavaju u Ministarstvu.

Podnosilac zahtjeva za identifikacionu potvrdu i naljepnicu može biti samo punoljetno lice. Uz zahtjev, korisnik obavezno prilaže dokaz o uplati troškova za izdavanje identifikacione potvrde i naljepnice, te original dokumentaciju proizvođača za lako lično električno vozilo, koja se vraća podnosiocu zahtjeva, a kopiju čuva stanica. Lako lično električno vozilo za koje korisnik podnosi zahtjev obavezno se mora nalaziti na stanici prilikom podnošenja zahtjeva i izdavanja identifikacione potvrde i naljepnice. Ova vozila ne podliježu tehničkom pregledu, kako je to definisano Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila.

Prema Zakonu, minimalna kazna za nepoštovanje propisa iznosi 100 KM, a ukoliko se uplata izvrši u roku od 7 dana, kazna je umanjena za polovinu iznosa - 50 KM.