Gorjelo na vrijednim lokalitetima: Milionska šteta od požara u Trebinju

Na području Hercegovine u ovoj godini izbilo je 38 šumskih požara, površina koja je izgorjela je 8.984 hektara, a pričinjena šteta u drvnoj masi je 1.844.000 KM, rekao je Drago Petković iz Centra za gazdovanje kršem u Trebinju.

Izvor: Vatrogasci RS

Prema njegovim riječima, ova godina je bila specifična jer je gorjelo na lokalitetima koji su vrlo vrijedni za područje Hercegovine - u rejonima Bijele Gore i Ubala u blizini prve zone zaštite parka prirode "Orjen", a oba požara su izazvana udarom groma.

"Na području Trebinja izgorjelo je 413 hektara visokih borovih i bukovih šuma. To su očuvane šume na području Bijele gore. Izgorjelo je i 7,4 hektara šumskih kultura", rekao je Petković.

On kaže da su pripadnici Centra za gazdovanje kršem, zajedno sa vatrogascima i ostalim službama, ipak uspjeli da od požara sačuvaju veoma vrijedne šume munike.

"Požari su prouzrokovali i ekološku štetu koja se novčano ne može izraziti, a nastaju tako što izgori zemljište, promijeni se režim voda, dolazi do poremećaja u regulaciji vazduha i slično", naveo je Petković.

On kaže da je problematično, i to što na mjestima gdje je ranije gorjelo, kad se požar ponovi, nestaje pokrivač za biljke i dolazi do spiranja zemljišta.

Kad je riječ o sanaciji štete od požara, Petković je naveo da bi od resornog ministarstva trebalo da dobiju sredstva za sanaciju određenog procenta požarišta.

On je rekao da je prvo treba izvršiti sječu drvne mase, rekultivaciju, sađenje ili sijanje sjemena.

"Najvjerovatnije ćemo pokušati da u rejonu sela Skočigrm očistimo požarišta, a naredne godine bi trebalo da budu posađene nove sadnice. U šumarskoj praksi nije uobičajeno da se u godini kad se pojavi požar sade sadnice jer su ta požarišta pogodna sredina za razvijanje gljivica ili biljnih bolesti koja bi štetila sadnicama", objasnio je Petković.

(Srna)