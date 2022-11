Da li je Sarajevo dosadan grad za mlade ljude?

Premijer kantona Sarajevo Edin Forto (NS) rekao je danas da je glavni grad Bosne i Hercegovine dosadan grad za osobe koje imaju od 15 do 25 godina.

Forto je to konstatovao na dvodnevnoj konferenciji Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Sarajevu posvećenoj tome kako opštine i gradovi mogu poboljšati kvalitet života mladih u svijetu koji će od sutra imati osam milijardi stanovnika.

"Kad god pričamo o mladima, govorimo o činjenici da njih 70 posto kaže da žele ići. Mlade možemo podijeliti u tri kategorije - oni od 15 do 25 godina, oni koji planiraju porodicu i oni koji su već u začetku formiranja porodice. Za ove prve je ključno stvoriti ushićenje da žive tamo gdje žive. Sarajevo je njima dosadan grad. Nemamo za njih sportskih, kulturnih, muzičkih događaja", smatra Forto.

Govoreći o kvalitetu života mladih, posebno se osvrnuo na kulturni sadržaj.

"Strašno je slaba ponuda za mlade, kada razmišljaju o provodu, o zabavi i sretanju drugih i drugačijih. Razmišljaju o Beogradu, Zagrebu, Beču i Gracu i onda razmišljaju o odlasku. Moramo investirati u sadržaj za mlade. To se neće desiti samo od sebe. Ako pustimo da to bude komercijalno i da kultura bude komercijalna, onda ćemo dobiti koncert u Zetri koji je bio prije nekoliko dana, to će biti jedina ponuda", mišljenja je premijer Forto, orenosi Klix.

Prema njegovim riječima, ako je vlast 70-ih godina imala viziju i stvorila kulturnu infrastrukturu, onda je mi moramo napuniti sadržajem.

"Mladi moraju imati osjećaj da žive tamo gdje i drugi žele doći da žive", zaključio je Forto.

Direktorica UNFPA-e za istočnu Evropu i centralnu Aziju Florence Bauer je istakla da će planeta od sutra, 15. novembra, imati osam milijardi stanovnika.

"To je istorijski trenutak i to je uspjeh, što znači da čovječanstvo ima duži životni vijek. Neke države imaju rast stanovništva, a neke imaju pad stanovništva, među kojima je Bosna i Hercegovina", naglasila je.

Generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske Aco Pantić je podsjetio na jednu anketu kojom se utvrdilo da većina mladih kao najveći problem vide to što je komplikovan i spor način odlaska iz Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina zauzela je prvo mjesto na listi zemalja s najvećim smanjenjem broja stanovnika na svijetu, prema podacima izvještaja Ujedinjenih nacija (UN) za 2022. godinu „Perspektive svjetskog stanovništva”.