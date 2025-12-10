Prošlo je 70 godina od usvajanja zastave Evropske unije: Kako je jednostavan dizajn postao globalni simbol nade

Evropska unija proslavila 70 godina svoje prepoznatljive plave zastave sa 12 zvijezda, simbola koji je od ideje nastale u ruševinama poslijeratnog kontinenta izrastao u znak jedinstva, solidarnosti i evropskih vrijednosti.

Izvor: Shuttershtock

Evropska unija obilježava 70 godina svoje zastave, simbola koji je nastao na podijeljenom kontinentu, a tokom decenija izrastao u znak jedinstva za milione ljudi.

U pitanju je poznata tamnoplava zastava sa dvanaest zlatnih zvijezda na koju smo toliko navikli viđajući je na novčanicama i registarskim tablicama, vozačkim dozvolama, putokazima, protestima, muzičkim takmičenjima i sportskim događajima, da je često više ni ne primjećujemo. Ona je postala deo zajedničkog evropskog identiteta, znak koji prevazilazi sve razlike kontinenta.

Ali kako je uopšte nastala evropska zastava?

Pedestih godina prošlog vijeka, dok je Evropa još bila razorena ratom i oštro podijeljena komunizmom, Savjet Evrope procijenio je da je potreban novi simbol koji će predstavljati ideju Evrope i evropskog jedinstva.

Raspisan je konkurs, a pristigle su desetine predloga građana. Tek nakon dugog procesa odabrana je danas prepoznatljiva kombinacija žute i plave boje (neki od odbijenih prijedloga mogu se videti u galeriji ispod teksta).

Broj zvijezda ne predstavlja broj članica. Izabrano je da ih bude dvanaest, kao simbol zajedništva, solidarnosti i sklada evropskih naroda, dok krug simbolizuje jedinstvo.

Dizajn je namjerno jednostavan, dovoljno da bi ga, kako ističu veksilolozi, moglo nacrtati i dijete, i lako je prepoznatljiv u svakoj situaciji.

Savjet Evrope predstavio je zastavu 9. decembra 1955. godine.

Od tada je postala jedan od najprepoznatljivijih simbola kontinenta, povezana sa osnovnim vrijednostima evropske saradnje. Tek kasnije, tokom osamdesetih godina, zastavu je usvojila i organizacija koja će izrasti u današnju Evropsku uniju.

Gdje se zastava može videti?

Evropska zastava se danas može vidjeti svuda:

ispred gradskih kuća, vladinih zgrada i institucija, tijela i agencija EU, univerziteta, gradskih trgova i diplomatskih misija

širom EU i šire kao simbol mnogih projekata i inicijativa koje EU podržava ili pomoći koju pruža u slučaju kriza ili katastrofa

u pasošima i na novčanicama

na međunarodnim sportskim događajima kao što su teniski turnir Lejver kup, golf turnir Rajder kup, UEFA Liga šampiona

van Evropske unije, gdje je mnogi podižu zbog onoga što simbolizuje. Zastavu nose mnogi koji bi željeli da približe svoju naciju evropskom projektu.

(EUpravo zato)