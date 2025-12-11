logo
SAD produžile licencu Lukoilu: Rok je 17. januar, evo koji su uslov dobili

Autor Dušan Volaš Izvor Euronews
0

Potrebno je da zainteresovane strane do 17. januara 2026. godine kupe 50 odsto ili više imovine Lukoila, uz uslov da taj ugovor odobri OFAK.

SAD produžile licencu Lukoilu Izvor: Aleksandra Tokarz/Shutterstock

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država produžilo je Lukoilu licencu do 17. januara kojom se kompaniji dozvoljavaju transakcije koje su u funkciji pregovora i zaključivanja uslovnih ugovora o prodaji imovine Lukoila u inostranstvu.

Dozvola, kako se navodi u objavi na sajtu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK), omogućava i transakcije neophodne za održavanje poslovanja uz odobrenje OFAK-a.

Prema navodima iz licence, potrebno je da zainteresovane strane do 17. januara 2026. godine kupe 50 odsto ili više imovine Lukoila, uz uslov da taj ugovor odobri OFAK.

OFAK navodi da za odobrenje licence Lukoilu, termin "uslovni ugovori", podrazumjeva izvršne ugovore, izvršne proforma fakture, sporazume u principu, izvršne ponude koje se mogu prihvatiti, kao što su ponude ili predlozi kao odgovor na javne tendere, obavezujuće memorandume o razumevanju ili bilo koji drugi sličan sporazum.

Istaknuto je da nije dozvoljeno nikakvo prebacivanje novca pojedincu ili pravnom licu u Rusiji.

(Euronews/MONDO)

