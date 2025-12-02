logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Energetski zemljotres: Poznato ko preuzima Lukoilovu imovinu

Energetski zemljotres: Poznato ko preuzima Lukoilovu imovinu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Lukoil u Rumuniji posjeduje 320 benzinskih stanica, treću najveću rafineriju u zemlji i prava za istraživanje nafte i gasa u sektoru Crnog mora.

Rumunija preuzima Lukoilovu imovinu Izvor: Aleksandra Tokarz/Shutterstock

Rumunska vlada odobrila je danas dekret kojim se omogućava preuzimanje lokalnih resursa kompanija koje podliježu međunarodnim sankcijama, među kojima je i ruski Lukoil.

Dekret daje Vladi Rumunije ovlašćenje da imenuje posebne upravitelje za kompanije koje zbog sankcija mogu da naruše tamošnju privredu, izazovu skokove cijena ili ugroze energetsku sigurnost, prenosi Rojters.

Za takav korak je potrebno prethodno odobrenje najvišeg rumunskog savjeta za odbranu, dodaje se u saopštenju.

Lukoil u Rumuniji posjeduje 320 benzinskih stanica, treću najveću rafineriju u zemlji i prava za istraživanje nafte i gasa u sektoru Crnog mora, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. Rafinerija, koja snabdijeva oko četvrtinu rumunskog tržišta goriva, već je nekoliko nedjelja zatvorena zbog redovnog održavanja.

Zvaničnici tvrde da Rumunija ima dovoljno rezervi goriva da izbjegne skokove cijena koji bi mogli dodatno pogoršati inflaciju, trenutno najvišu u Evropskoj uniji. Dekret takođe omogućava rumunskoj vladi da preuzme kontrolu nad Lukoilovim istraživačkim pravima u Crnom moru.

Ovaj potez Rumunije dolazi nakon slične inicijative susjedne Bugarske, pošto su vlastii u Sofiji izglasali zakon koji Lukoilovu rafineriju u Burgasu stavlja pod nadzor države.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lukoil Rumunija nafta

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ