Prognoza vremena za vikend: Nestabilno uz česte pljuskove

U Republici Srpskoj tokom vikenda biće promjenljivo i nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove, a maksimalna temperatura vazduha biće do 29 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U većini predjela sutra ujutro biće pretežno suvo uz sunčane periode i malo toplije. Na sjeveroistoku ponegdje uz prolaznu kišu.

Tokom dana očekuje se promjenljivo i nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će biti češći na istoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 18, u višim predjelima od osam stepeni, a maksimalna od 23 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 3. juna, ujutru biće umjereno oblačno i uglavnom suvo vrijeme, a tokom dana promjenljivo i nestabilno, uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će biti češći na jugu, a ponegde će biti i lokalnih nepogoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 15, na jugu do 18, dok će maksimalna biti od 20 do 24, na jugu do 27, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 4. juna, prije podne očekuje se suvo i toplije vrijeme uz sunčane periode.

Razvoj oblaka moguć je od sredine dana na zapadu, uz kišu i pljuskove sa grljavinom koji će se tokom poslije podneva premještati ka istoku i sjeveru. Ponegdje će biti i lokalnih nepogoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 14, na jugu do 16, a maksimalna od 23 do 29, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.