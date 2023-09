Praktična i teoretska edukacija: U Banjaluci održana prva škola atopije za roditelje djece oboljele od ekcema

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci danas je održana Škola atopije za roditelje djece oboljele od ekcema, u organizaciji Klinike za kožne i polne bolesti UKC-a i Udruženja doktora za kožne i polne bolesti "Kutis".

Izvor: Shutterstock

U prvom dijelu, škola je namijenjena praktičnoj i teoretskoj edukaciji pacijenta i/ili roditelja oboljelih, a u drugom dijelu dermatolozima, pedijatrima, ljekarima porodične medicine, ali i drugim ljekarima koji učestvuju u liječenju ove bolesti.

Osim ljekara Klinike za kožne i polne bolesti, u radionicama i predavanjima učestvovali su ljekari i medicinsko osoblje iz Zagreba i Beograda.

Generalni direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić zahvalio je gostima predavačima iz Beograda i Zagreba na volji da i ovaj vikend provedu u prenošenju vrijednog znanja zaposlenima, pacijentima i porodicama pacijenata.

"Rijetko ko može da se pohvali sa više od stotinu ljekara koji i ovaj vikend provode na edukaciji i usavršavanju sa našim predavačima gostima, kako bi svoja znanja primijenili na naše pacijente", rekao je Đajić novinarima.

On je dodao da je, osim edukacije zdravstvenih radnika, danas održana i edukacija mladih pacijenata i njihovih roditelja.

Đajić je istakao da su prioriteti UKC-a, osim izgradnje objekata na kojima se neumorno radi, nabavka savremene opreme i edukacija kadra.

"Nećemo na tome stati. Nastavljamo sa stimulacijom naših zaposlenih i ulaganjima u njih kroz odlazak u prestižne evropske i svjetske medicinske centre", rekao je Đajić.

Načelnik Klinike za kožne i polne bolesti UKC-a Republike Srpske Jagoda Balaban naglasila je da je izuzetno značajno prenošenje znanja uvaženih gostiju, ne samo ljekarima UKC-a, nego i pacijentima i njihovim porodicama.

Ona je navela da je Prva škola atopije posvećena čestom hroničnom oboljenju koje se javlja u dječijem uzrastu, a koje se ponekad može nastaviti i u odraslom dobu.

"Nadam se da će ova škola atopije postati tradicionalna i da ćemo imati priliku da je organizujemo svake godine za dobrobit svih, a najviše naših pacijenata", naglasila je Balabanova.

Nives Pustišek sa Klinike za dječije bolesti u Zagrebu istakla je kompleksnost dermatitisa i važnost edukacije za oboljele i njihove roditelje.

"Kao dječiji dermatolozi svakodnevno radimo sa atopijskim dermatitisom, jer danas gotovo 20 do 30 odsto djece predškolske dobi ima atopijski dermatitis. Većina djece to preraste odrastanjem, ali računamo da pet do 10 odsto nosi simptome u odraslu dob", rekla je Pustišekova.

Ona je navela da je terapija za dermatitis kompleksna, da je razlog nastanka ove bolesti i dalje nedovoljno razjašnjen, te da je jedino što se može napraviti osim dobre terapije pružanje edukacije da znaju kako se nositi sa dermatitisom, što je i cilj škole atopije.

Predsjednik Udruženja "Alergija i ja" iz Beograda Snežana Šundić Vardić istakla je važnost uključenosti pacijenata u edukaciju o samoj bolesti.

"Veliko je zadovoljstvo biti govornik na ovom prvom skupu škole atopije. U ime svih pacijenata sa atopijskim dermatitisom i alergijama na našem području želim izraziti zahvalnost što je prepoznata važnost njihovog uključivanja u edukaciju. Ništa za nas bez nas, jer ako pacijent nije prisutan teško da može doći do uspešnosti terapije i poverenja koje gradi sa lekarima", rekla je Vardićeva.

Iz UKC-a su naveli da Škola atopije danas predstavlja zlatni standard u liječenju atopijskog dermatitisa/ekcema koji je česta hronična bolest u djetinjstvu i koja se, nažalost, javlja i u odrasloj dobi.

Pojam atopija predstavlja nasljednu sklonost koja se manifestuje burnijim reagovanjem na uobičajene stimulanse iz spoljašnje sredine, odnosno alergene.

Većina ljudi u kontaktu sa ovim alergenima nema nikakve probleme, ali će osobe koje imaju imunološki poremećaj u kontaktu sa njima razviti određene simptome.

Manifestacije atopije mogu biti na koži kada se govori o ekcemu - alergijskom dermatitisu, na disajnim organima - astma ili alergijski rinitis i na očima kada se javlja alergijski konjunktivitis.

SRNA