Konačno odložite kišobran: Danas sunčano, temperatura do 24 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo sa najvišom temperaturom vazduha od 18 do 24 stepena Celzijusova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Slaba kiša je moguća samo ponegdje na istoku i sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, povremeno pojačan, u Hercegovini umjerena do jaka bura uz olujne udare.

Jutros je u većini predjela sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Čemerno i Bjelašnica šest, Mrkonjić Grad sedam, Sokolac i Sarajevo osam, Doboj i Tuzla devet, Prijedor i Zenica 10, Banjaluka 11, Bileća i Mostar 13, Bijeljina 14, Trebinje i Neum 15 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros pretežno suvi, a na dionicama u usjecima postoji opasnost od odrona.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi dva", opština Novo Goražde dolaziće do povremene polučasovne obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Ustiprača–Novo Goražde od 8.00 do 15.00 časova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, pa će privremeno dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku dana.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela. U funkciji su alternativni putni pravci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolaziće i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Radovi su aktuelni na dionici autoputa A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod /skretanje za Lipnicu/, Ustikolina-Goražde, Sarajevo-Pale i Jablanica-Mostar /Donja Jablanica/.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu sa Hrvatskom, Brčko-Gunja. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

