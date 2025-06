Predah od vrućine, tropski talas pa osvježenje: Meteorolog otkrio kada su moguće vremenske nepogode

Kako je najavio Marko Čubrilo u svojoj vremenskoj prognozi, još dva-tri dana biće prijatno bez vrućine, zatim u drugom dijelu sedmice slijedi jak topao talas i tropske vrućine.

U četiri sata i 42 minuta danas je i kalendarski počelo ljeto koje će trajati do 22. septembra 2025. godine. Temperatura je tokom dana bila nešto niža u odnosu na prethodne dane, a i noć je osjetno svježija.

Ipak, predah od tropskog talasa kratko će trajati jer nas uskoro očekuje novi rast temperature.

Kako je najavio meteorolog amater Marko Čubrilo, još dva-tri dana biće prijatno bez vrućine, zatim u drugom dijelu nedjelje slijedi jak topao talas i tropske vrućine.

"Osvježenje ali uz vrlo malo šansi za pljuskove je moguće 29. juna, dok na dugoročnom planu šansi za češće pljuskove i jake nepogode ima tek poslije 6. jula. Do ponedjeljka bez vrućine uz vrlo svježe noći i dnevne maksimume od 21 do 29 stepeni, noćni minimumi od 3 do 14 stepeni. Od ponedjeljka počinje otopljenje i u većem dijelu kontinentalnih oblasti regiona maksimumi će ovog dana biti oko 30, a na primorju i oko 35 stepeni", naveo je Čubrilo u prognozi.

Očekuju se tropske noći

Od utorka do petka, kako dalje navodi, greben anticiklona preplaviće vrlo topao vazduh iz sjeverne Afrike te će biti tropski toplo uz maksimume od 30 do 38 stepeni, dok će noćni minimumi takođe biti visoki- od 16 do 26 stepeni.

U mnogim mjestima se očekuju "tropske noći" bez osvježenja.

"U petak bi se mogao premjestiti oslabljen hladan front i donijeti rijetke pljuskove, vremenske nepogode i prolazno jak sjeverozapadni vjetar uz osvježenje te bi za sljedeći vikend bilo umjerneo toplo, bez tropskih vrućina. Ova promjena i njena snaga su još upitni ali se čini da obilnijih padavina na širem prostoru neće biti. Konkretniji, češći, grmljavinski pljuskovi ali i lokalne nepogode bi bile moguće tok oko 06. jula kada do nas preko Alpa pređe nešto malo veća količina vlage. To će opet biti lokalne padavine i na to sam mislio kada sam rekao da do jeseni konkretnijih padavina koja zahvataju veći dio regiona i traju nekoliko dana neće biti, a ne da kiše uopšte neće biti", naveo je Čubrilo u vremenskoj prognozi koju je objavio na Fejsbuku.

