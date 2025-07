Kojić: Fotografije na putu Bratunac-Potočari, da svijet vidi i srpske žrtve

Uz regionalni put Bratunac-Potočari – Srebrenica postavljene su fotografije više od 600 ubijenih srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja ubijenih i poginulih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom raturatu u BiH.

Fotografije su postavili potomci nastradalih i predstavnici Organizacije porodica poginulih iz Srebrenice i Bratunca.

Branimir Kojić, iz Organizacije porodica poginulih iz opštine Srebrenica, ističe da je cilj postavljanja fotografija da se ukaže na to da su na ovom području stradali i Srbi, žene, djeca, starci, ali i pripadnici Vojske Republike Srpske.

"Mi smo, kao i prethodnih godina, postavili fotografije sa ciljem da svi oni koji 11. jula pođu na komemoraciju žrtvama u Srebrenici, ali i ranije, vide srpske žrtve i pogledaju istini u oči. Ovo su fotografije Srba civila i vojnika koji su branili svoje kućne pragove. Ovo nisu fotografije ljudi koji su počinili genocid, kako to predstavljaju federalni mediji", rekao je Kojić.

Dodaje da postoje brojni pritisci i brojni komentari od strane federalnih medija zbog postavljanja fotografija.

"Strašno je kakve komentare dobijamo u tim medijima. Šalju nam poruke rata. Mi želimo da pokažemo cijelom svijetu da su i ovdje stradali Srbi", naglasio je Kojić.

Ističe da je tokom marta i maja te nesretne godine stradalo 80 odsto stanovništva, te da su civili ciljano i planski ubijani.

"Očigledno je postojao plan da ovdje ne postoje pravoslavci i da se ne vidi svijeća srpskog domaćina. Nažalost, u velikoj mjeri su uspjeli. Podrinje je veoma stradalo i moramo svijetu da pokažemo istinu", ističe Kojić.

Na pitanja kako na postavljanje fotografija gledaju komšije iz Srebrenice, Kojić ističe da Bošnjaci ove fotografije doživljavaju kao provokaciju.

"Pojedinim, radikalnije opredijeljenim ljudima to smeta. Počeli su lično da me prate i dodatno su podigli tenzije. Smeta im ovo. Smetaju im fotografije civila i djece. Dijete se vratilo po psa i ubijeno je i to im smeta. Smeta im fotografija mog ubijenog oca. Јa nemam razloga da se stidim, jer moj otac je stvarao Republiku Srpsku", naglasio je Kojić.

U planu je da nakon održavanja komemoracije u Srebrenici, ove fotografije budu okrenute u suprotnom smijeru, kako bi strane delegacije koje dolaze vidjele istinu.

"Kada se završi komemoracija u Srebrenici, fotografije ćemo okrenuti kako bi strane delegacije u povratku naučile lekciju i shvatile da smo i mi ovdje stradali, te da niko nije odgovarao za ove žrtve. Sud BiH je osudio četiri lica na ukupno 29 godina zatvora. Neki su čak nagrađeni za monstruozne zločine. Da li je normalno da se za toliki broj fotografija i žrtava izrekne samo 29 godina zatvora", upitao je Kojić.

Dodaje da ni ranijih godina strane delegacije nisu marile za srpska stratišta.

"Oni su svjesni da su među najvećim krivcima za razbijanje bivše Јugoslavije. Na početku rata stali su na stranu Bošnjaka. Toga smo svi svjesni i sjećamo se konvoja pomoći, dok nama niko nije pomagao. Oni ne žele da vide istinu, prekrajaju istoriju i stalno govore o Bošnjacima kao isključivim žrtvama. Ali neće im to uspjeti", rekao je Kojić.

