Danas sunčano i vruće, temperatura do 38 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano i vruće.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Duvaće slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na jugu umjerena bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 33 do 38 stepeni, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih.

Jutro je u Republici Srpskoj i FBiH pretežno vedro i svježe, podaci su Federalnog hidrometeorloškog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac i Šipovo 14, Mrkonjić Grad, Ribnik, Foča, Han Pijesak, Travnik i Čemerno 16, Gacko, Novi Grad, Prijedor i Srebrenica 17, Banjaluka, Sarajevo i Višegrad 19, Bileća, Tuzla, Doboj i Srbac 20, Bijeljina 22, Trebinje 24 i Mostar 25 stepeni.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja, uz povoljne uslove za vožnju.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok je na graničnom prelazu Gradiška i Gradina gužva u oba smijera.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak kroz naselje Janju, gdje se saobraćaj od 7.00 do 17.00 časova odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćajni režim izmijenjen je, zbog rekonstrukcije raskrsnice, na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci.

Od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno, uz moguće kratkotrajne zastoje na magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci, gdje je u toku izgradnja cjevovoda.

U toku su sanacija putnog pravca Gradiška-Kruškik-Čatrnja, gđe se očekuje usporena vožnja, pa iz AMS mole vozače za strpljenje.

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina, na lokalitetu male hidroelektrane B-3. Predviđeno je da radovi traju do početka novembra.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je i na magistralnom putu Srbac-Derventa, gdje je u toku rehabilitaciji putnog pravca.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča, izmijenjen je ražim saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja do kraja godine.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj, zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce, od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2.

U toku je rehabilitacija magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice i izgradnja tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Prema izmijenjenom režimu vozi se i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog aktiviranog klizišta, i dalje je u prekidu saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, te Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, saobraćaj se, zbog pojave klizišta, odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a od 9.00 do 15.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta, zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH radovi su aktuelni na magistralnim putevima Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče, Ustikolina-Goražde, Sarajevo-Pale, Olovo-Semizovac i Vrhpolje-Ključ.

Zbog radova na dionici autoputa na mostu Hercegovina, smjer Bijača-Počitelj, saobraćaj se odvija preticajnom trakom do okončanja radova.

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

(MONDO/Srna)