Sunčano i toplo, poslije podne naoblačenje

U BiH danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme, uz umjeren porast oblačnosti poslije podne, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Od sredine dana postepeno naoblačenje širiće se od zapada ka ostalim predjelima. Kasnije, poslije podne i uveče na zapadu je ponegde moguća slaba kiša.

Minimalna dnevna temperatura iznosiće od 29 do 35, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, koji će uveče na zapadu postepeno jačati.

Temperatura u 8.00 časova: Sokolac 10, Šipovo 11, Drinić, Ribnik i Srebrenica 12, Gacko, Mrkonjić Grad, Rudo, Foča, Han Pijesak, Drvar i Livno 13, Kneževo i Čemerno 14, Višegrad, Novi Grad, Prijedor i Bihać 15, Banjaluka, Zvornik, Tuzla, Zenica i Sarajevo 16, Bileća 17, Bijeljina 18, Trebinje 19, te Mostar 21 stepeni Celzijusovih.

U protekla 24 časa na Čemernu je palo 4,4 litra kiše po metru kvadratnom.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno u gradskim zonama, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na regionalnom putu Prnjavor-Doboj u Ulici Bože Tatarevića od 17.00 časova do 2.00 časa biće na snazi privremena obustava saobraćaja zbog tradicionalnog prnjavorskog vašara.

Izmijenjen režim saobraćaje na magistralnom pravcu Prijedor jedan-Kozarac, u naselju Orlovci, zbog rekonstrukcije raskrsnice, na magistralnom putu Gradiška-Čatrnja zbog izgradnje trotoara, na dionici magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš zbog sanacije kolovoza, te na regionalnom pravcu Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe.

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez pri vožnji.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih pravaca i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, te na dionici Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ zbog rekonstrukcije magistralnog puta.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno zbog radova, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaj na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča jedan.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na magistralnom putu Rudanka-Doboj radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji koridora "Pet ce" od mosta Rudanka, /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se do kraja godine odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj će se, zbog sanacije puta, odvijati jednom kolovoznom trakom na magistralnom putu Bijeljina-Šepak kroz naselje Janju, kao i na magistralnom putu Brčko-Bijeljina u naselju Gredice.

Zbog sanacije puta, usporen je saobraćaj na magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci, od 7.00 do 16.00 časova, uz moguće kratkotrajne zastoje.

Petominutne obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova zbog bušačko-minerskih radova biće na snazi na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu Han Derventa, opština Pale, te na Magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde na snazi su povremene polučasovne obustave saobraćaja radnim danom od 8.00 do 15.00 časova radi deminiranja na zadatku "Gajevi dva", opština Novo Goražde.

U FBiH zbog izvođenja radova zatvoren je tunel "Ivan", na auto-putu A-1, smjer Bradina-Tarčin.

Na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana.

Radovi su aktuelni i na magistralnim pravcima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor /Mirci/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

(Srna/Mondo)