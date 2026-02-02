logo
U BiH donesena prva pravosnažna presuda zbog širenja mržnje prema LGBT osobama

U BiH donesena prva pravosnažna presuda zbog širenja mržnje prema LGBT osobama

Autor N.D. Izvor Klix
0

Kantonalni sud u Sarajevu donio je pravosnažnu presudu kojom je utvrđena diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, u vezi sa javnim istupom tadašnje zastupnice Samre Ćosović-Hajdarević u Skupštini Kantona Sarajevo.

Kantonalni sud u Sarajevu pravosnažno potvrdio diskriminaciju prema LGBT osobama Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ćosović-Hajdarević je 2019. godine na Facebooku, nakon najave prve bh. povorke ponosa, objavila status u kojem je pozivala na segregaciju i izolaciju LGBT osoba, poručujući da takve osobe „ne bi trebale biti u društvu i pored naše djece“.

Sarajevski otvoreni centar je podnio tužbu, tvrdeći da je ovim javnim istupom diskriminisala LGBT osobe i poticala mržnju.

Prvostepena presuda Opštinskog suda u Sarajevu donesena je 2022. godine, a žalba tužene je odbijena kao neosnovana. Kantonalni sud je presudu potvrdio i naložio Ćosović-Hajdarević da javno objavi presudu u dva lista i snosi sudske troškove postupka.

Advokatica Dženana Hadžiomerović istakla je da presuda jasno kvalifikuje izjavu iz 2019. kao govor mržnje, te da predstavlja važan iskorak u zaštiti ljudskih prava i snažnu poruku da se govor mržnje neće tolerisati.

Ova presuda je prelomna jer je po prvi put u BiH potvrđeno da su seksualna orijentacija, rodni identitet i spolne karakteristike stvarni i primjenjivi osnovi zaštite od diskriminacije. Iako su ti osnovi uvedeni Zakonom o zabrani diskriminacije još 2009. godine, trebalo je gotovo deset godina da dođe do prve pravosnažne presude.

