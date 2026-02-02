Evropska unija sprema nove sankcije Rusiji: Evo koje zabrane se najavljuju, na meti je poznata kompanija

EU razmatra zabranu uvoza bakra i ključnih plemenitih metala iz Rusije.

Izvor: Shutterstock

Brisel razmatra uvođenje zabrane uvoza bakra i niza ključnih plemenitih metala iz Rusije, uključujući platinum, iridijum i rodijum. Ova mjera predstavlja dio 20. paketa sankcija koji Evropska unija planira da usvoji do kraja februara 2026. godine, u trenutku obilježavanja početka rata u Ukrajini, kako izvještava Bloomberg, citirajući anonimne izvore upućene u tok pregovora.

Kako prenosi Tanjug, glavna meta ovih mjera je ruski gigant Norilsk Nickel (Nornikel), najveća rudarska kompanija u zemlji, koja je do sada uspjela da izbjegne direktne sankcije EU zbog svoje kritične uloge na svjetskom tržištu.

Odluka o zabrani usljedila je u trenutku kada su svjetska tržišta ovih metala već veoma napeta, a cene bakra dostižu rekordne vrijednosti zbog velike potražnje i ograničenog snabdijevanja, dok se na tržištu platine beleži deficit. Ruski metali su već delimično potisnuti sa zapadnih berzi kao što je Londonska berza metala, ali i dalje pronalaze put do evropskih industrijskih potrošača.

Evropska unija se nada da će ovim potezom dodatno iscrpsti ruske ratne fondove, uprkos riziku od daljeg rasta cijena sirovina.

Novi paket sankcija prati i najava ogromnog paketa finansijske pomoći za Ukrajinu u vrednosti od 90 milijardi evra za naredne dve godine.

(Politika/MONDO)