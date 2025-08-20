DORS 2025: Fokus na investicionim i razvojnim mogućnostima u industriji osiguranja

Banjaluka će 15. i 16. oktobra biti domaćin četvrtih "Dana osiguranja Republike Srpske" (DORS), koji predstavljaju centralni događaj za stručnjake iz oblasti osiguranja, kao i sve one koji žele da prate najnovije trendove i inovacije u ovoj industriji.

DORS je namijenjen ne samo stručnjacima i donosiocima odluka iz sektora osiguranja, već i široj stručnoj i akademskoj javnosti, regulatornim institucijama, finansijskim institucijama, predstavnicima domaćih, regionalnih i međunarodnih asocijacija, kao i medijima. Cilj je upoznati sve relevantne aktere sa ključnim izazovima sa kojima se industrija osiguranja suočava.

Među govornicima na konferenciji ističu se Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske, Draženka Janjanin, direktorica Agencije za osiguranje Republike Srpske, Bojan Popović, predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske, kao i mnogi drugi eminentni stručnjaci iz industrije iz zemlje i regiona.

Kao i prethodnih godina, DORS će biti prilika za razmjenu znanja, iskustava i novih ideja.

Predavanja i paneli će biti posvećeni stanju na tržištu osiguranja, a govorićemo i o načinima prodaje i prilagođavanju prodajne mreže novim uslovima na tržištu uzrokovanim nedostatkom radne snage i sveprisutnijom digitalizacijom usluga. Paneli će se baviti investicionim mogućnostima osiguravajućih kompanija, inoviranjem kriterijuma za obradu šteta u autoosiguranju kao i o efektima digitalizacije u autoodgovornosti.

"Dani osiguranja Republike Srpske" pružaju jedinstvenu priliku za razmjenu znanja, iskustava i unapređenje poslovanja kroz interakciju sa kolegama i ekspertima iz osiguravajuće industrije.

Organizator konferencije je Udruženje društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske. Više informacija o konferenciji možete saznati na zvaničnom sajtu konferencije www.osiguranjers.com.

