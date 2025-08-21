Danas pljuskovi i grmljavina, oprez u saobraćaju

U BiH danas se očekuje kiša i pljuskovi, praćeni grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Češća kiša i pljuskovi sa grmljavinom prvo će od sredine dana zahvatiti zapadne krajeve, odakle će se širiti ka istoku i jugu.

Ponegdje, pogotovo na zapadu, biće i lokalnih nepogoda, uz obilnije padavine i jak vjetar. Najmanje padavina se očekuje na krajnjem sjeveroistoku. Uveče na jugu jače padavine, a u ostalim predjelima uglavnom suvo.

Duvaće umjeren do slab vjetar na sjeveru, u ostlaim krajevima umjeren jugozapadni.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 28 na zapadu do 36 na istoku, a u višim predjelima od 23 stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je kiša registrovana na području Krajine.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac 12, Gacko, Rudo, Foča i Čemerno 15, Srebrenica, Han Pijesak, Drvar i Zenica 16, Višegrad i Šipovo 17, Mrkonjić Grad, Ribnik i Tuzla 18, Bileća i Prijedor 19, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi Grad i Sarajevo 20, Mostar 21, te Trebinje 22 stepena Celizjusova.



Najviše kiše u prethodna 24 časa palo je u Novom Gradu 5,2 litra po metru kvadratnom, dok je u Banjaluci registrovano 1,1, te Kneževu 0,8.

Stanje na putevima

Na sjeverozapadu Republike Srpske kolovozi su mjestimično mokri i klizavi, pa se apeluje da vozače prilagode vožnju uslovima na putu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom pravcu Prijedor jedan-Kozarac, u naselju Orlovci, zbog rekonstrukcije raskrsnice, na magistralnom putu Gradiška-Čatrnja zbog izgradnje trotoara, na dionici magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš zbog sanacije kolovoza, te na regionalnom pravcu Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe.

Zbog radova, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih pravaca i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, te na dionici Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ zbog rekonstrukcije magistralnog puta.

Radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča jedan.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na magistralnom putu Rudanka-Doboj radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji koridora "Pet ce" od mosta Rudanka, /uključujući most/ do tunela "Putnikovo brdo dva".

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se do kraja godine odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja, kao i zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog sanacije puta, usporen je saobraćaj na pravu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci, od 7.00 do 16.00 časova, uz moguće kratkotrajne zastoje.

U toku je sanacija putnog pravca granični prelaz Gradiška-Kruškik-Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja, pa se mole vozači za strpljenje.

Petominutne obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova zbog bušačko-minerskih radova biće na snazi na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu Han Derventa, opština Pale, te na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde na snazi su povremene polučasovne obustave saobraćaja radnim danom od 8.00 do 15.00 časova radi deminiranja na zadatku "Gajevi dva", opština Novo Goražde.

U Federaciji BiH zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Od 22.00 časa večeras pa do završetka radova za saobraćaj će biti zatvoren tunel "Ivan", na dionici auto-puta A-1 Bradina-Tarčin.

Radovi su aktuelni i na magistralnim pravcima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor /Mirci/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila na izlasku iz BiH, a na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

