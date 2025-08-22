Danas oblačno s kišom, temperatura do 26 stepeni

U cijeloj BiH danas će biti oblačno sa kišom i svježije.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kiša i pljuskovi sa grmljavinom premještaće se od jugozapada ka sjeveru i istoku, a ponegdje će biti i lokalnih nepogoda, uz pojavu grada i jakog vjetra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema prognozi, poslije podne i uveče očekuje prestanak padavina i razvedravanja.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 19 do 26, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, pri pljuskovima povremeno jak, sjevernih smjerova.

Jutro je umjereno do pretežno oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina su zabilježeni u Hercegovini i u zapadnim područjima, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

U većini krajeva kolovozi su mjestimično vlažni, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina potreban je dodatni oprez zbog odrona kamenja i zemlje na kolovoz, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izmijenjen režim saobraćaje na magistralnom pravcu Prijedor jedan-Kozarac, u naselju Orlovci, zbog rekonstrukcije raskrsnice, na magistralnom putu Gradiška-Čatrnja zbog izgradnje trotoara, na dionici magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš zbog sanacije kolovoza, te na regionalnom pravcu Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe.

U Srpskoj rođeno 28 beba Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 18 dječaka i 10 djevojčica. Deset beba rođeno je u Banjaluci, osam u Doboju, po dvije u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju, te po jedna u Zvorniku, Prijedoru, Gradišci i Foči.

Zbog radova, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih pravaca i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, te na dionici Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ zbog rekonstrukcije magistralnog puta.

Radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko, izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča jedan.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na magistralnom putu Rudanka-Doboj radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji koridora "Pet ce" od mosta Rudanka, /uključujući most/ do tunela "Putnikovo brdo dva".

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se do kraja godine odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja, kao i zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog sanacije puta, usporen je saobraćaj na pravu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci, od 7.00 do 16.00 časova, uz moguće kratkotrajne zastoje.

U toku je sanacija putnog pravca granični prelaz Gradiška-Kruškik-Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja, pa se mole vozači za strpljenje.

Petominutne obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova zbog bušačko-minerskih radova biće na snazi na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu Han Derventa, opština Pale, te na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde na snazi su povremene polučasovne obustave saobraćaja radnim danom od 8.00 do 15.00 časova radi deminiranja na zadatku "Gajevi dva", opština Novo Goražde.

U FBiH zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Radovi su aktuelni i na magistralnim pravcima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor /Mirci/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlasku iz BiH, a na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila sada nisu duža od 20 do 30 minuta.

(Srna)