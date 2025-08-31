Pretežno oblačno i svježije, popodne razvedravanje

U BiH će danas biti pretežno oblačno i svježe vrijeme za ovo doba godine sa slabom kišom u prvom dijelu dana.

Jutros je pretežno oblačno, na sjeveru ponegdje pada kiša, dok je na jugoistoku promjenljivo oblačno uz više sunčanih perioda.

U prvom dijelu dana kiša će se premiještati od sjevera ka jugu i istoku, a popodne će do postepenog razvedravanja, prvo na sjeverozapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim krajevima.

Vjetar slab do umjeren, tokom prvog dijela dana na sjeveru i široj regiji oko rijeke Save i pojačan zapadni do sjeverozapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26, u višim predjelima 16 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac 10, Bugojno 12, Sarajevo, Tuzla i Zenica 13, Trebinje i Zvornik 15, Mostar 16, Banjaluka, Bijeljina i Prijedor 17 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros klizavi, a ponegdje je moguća veća količina vode na putu.

Zbog učestalih odrona, potreban je poseban oprez na dionicama: Karanovac-Kneževo-Ugar, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i preko prevoja Mlinište /Glamoč-Mrkonjić Grad/, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Iz AMS savjetuju makismalan oprez, izbjegavanje naglih kočenja i rizičnih preticanja.

Pojačan je izlaz putničkih vozila prema Hrvatskoj na graničnim prelazima: Gradiška, Gradina,Kozarska Dubica, Velika Kladuša, Orašje i Izačić.

Na ostalim graničnim prelazima stanje je promjenljivo, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Usljed aktiviranog klizišta i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela. U funkciji su alternativni putni pravci, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka.

Radovi su aktuelni na dionici autoputa A1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

U funkciji je i graničnim prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila za vikend mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak samo u noćnom terminu.

