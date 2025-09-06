Nakon oblačnog jutra, sunčano i toplije

U BiH u prvom dijelu dana na zapadu i sjeveru oblačno i ponegdje sa kišom, u ostalim predjelima sunčanije, a od podneva pretežno sunčano i prijatno toplo.

Umjereni razvoj oblačnosti očekuje se u Krajini i na planinama gdje samo lokalno može biti slabe kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Iz Federalnog hridrometeorološkog zavoda saopšteno je da će duvati vjetar slab sjevernog smjera.

Maksimalna temperatura vazduha od 23 stepena na zapadu do 30 na istoku i jugu, i višim predelima od 20 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac devet, Gacko 10, Srebrenica 12, Višegrad i Foča 13, Livno 14, Bugojno 15, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Zenica 16, Tuzla 17, Sanski Most, Prijedor i Novi Grad 18, Bijeljina i Doboj 19, Trebinje 20, Mostar 22 stepeba Celzujusova.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija nesmetano, bez zastoja, uz pojavu magle i sumaglice pored rijeka i u kotlinama, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na magistralnom putu Gacko-Foča, u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Zbog sanacije dionice magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te dionica regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja, kao i zbog rekonstrukcije raskrsnice na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci.

U toku su radovi na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, gdje je saobraćajni režim izmijenjen do početka novembra.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Srbac-Derventa, do kraja godine izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj, režim saobraćaja je izmijenjen zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor, Vukosavlje-Brčko, te dionice koridora "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo.

Saobraćajni režim izmijenjen je, zbog rekonstrukcije, i na magistralnom putu Brod na Drini-Hum.

U toku je rehabilitacija magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, i izgradnja tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, na dionicama regionalnih puteva Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani i Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

Saobraćaj za sva vozila zabranjen je na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, zbog opasnosti od klizišta, dok je zabrana za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa A1 Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Iz AMS-a podsjećaju da je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Do početka oktobra u funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

