Sunčano i toplo, poslije podne ponegdje moguća kiša

U BiH će danas biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a poslije podne moguća je slaba kiša ponegdje na zapadu.

Vjetar će biti slab, promenljivog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 25 do 31 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac 11, Ribnik 12, Han Pijesak i Bugojno 13, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Foča, Čemerno, Bjelašnica, Drvar, Livno i Sarajevo 14, Rudo, Bihać i Zenica 15, Banjaluka 16, Bileća, Doboj i Tuzla 17, Bijeljina 18, Trebinje 19, Mostar 19 i Neum 20 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoji i Federaciji BiH u usjecima i pored kamenih kosina postoji opasnost od odrona, posebno na dionici puta Dobro Polje-Miljevina-Foča, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na magistralnom putu M-I 114 Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu "Han Derventa", opština Pale od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi 2", opština Novo Goražde, na magistralnom putu Ustiprača – Novo Goražde, vršiće se povremena polučasovna obustava saobraćaja od 8.00 do 15.00 časova.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Radovi su aktuelni na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

