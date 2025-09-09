Zavod: Udžbenici samo distribuisani, o potpisu Dodika pitajte Ministarstvo

Uz besplatne udžbenike koji su ovih dana podijeljeni osnovcima u Republici Srpskoj, škole su dobile i pakete naljepnica na kojima stoji potpis Milorada Dodika, predsjednika RS kome je CIK oduzeo mandat.

Prema uputstvu Ministarstva prosvjete i kulture, te naljepnice trebalo bi da budu istaknute na vidnom mjestu svake knjige.

Ova praksa izazvala je reakcije dijela opozicije i revolt građana još prije petnaestak dana, kada su se prve fotografije naljepnica pojavile na društvenim mrežama. Komentari su se kretali od onih koji u svemu ne vide ništa sporno, do oštrih kritika u kojima se podsjeća da knjige finansira narod, a ne političari, pa je samim tim Dodikov potpis u školskim udžbenicima potpuno neprimjeren.

Na pitanja upućena Ministarstvu prosvjete i kulture još uvijek nismo dobili odgovor. Međutim, iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva stiglo je jasno ograđivanje – oni tvrde da je njihova uloga isključivo tehnička.

"U skladu sa obavještenjem Ministarstva od 5. avgusta, Zavod je imao obavezu da na osnovu iskazanih potreba škola izvrši distribuciju udžbenika za učenike iz kategorija kojima pripada pravo na besplatne knjige. Nadležnost Zavoda je izdavanje i distribucija udžbenika, a za ostala pitanja treba se obratiti Ministarstvu", navedeno je u odgovoru koji potpisuje v. d. direktora Predrag Spasojević.

Drugim riječima, Zavod pere ruke i prebacuje odgovornost na Ministarstvo, dok se javnost i dalje pita zašto će osnovci u Republici Srpskoj u školskoj godini 2025/26. učiti iz knjiga obilježenih potpisom lidera SNSD-a.

(Mondo)