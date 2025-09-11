U BiH će danas biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

Izvor: Shutterstock

Do večeri će padavine slabiti u većini predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 22 do 29 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab, južnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Od juče je na snazi narandžasti meteoalarm za obilne padavine u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima BiH, a očekuje se da će pasti od 40 do 70, lokalno i do 100 litara kiše po metru kvadratnom u toku 24 časa.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno 14, Han Pijesak i Drvar 15, Sokolac, Ribnik i Bjelašnica 16, Mrkonjić Grad i Bihać 17, Bileća, Novi Grad, Prijedor, Foča, Sarajevo i Zenica 18, Banjaluka 19, Bijeljina, Doboj i Tuzla 20, Trebinje i Mostar 21 i Neum 22 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros klizavi, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke postoji opasnost od odrona.

U toku je sanacija kolovoza magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina, na obilaznici oko grada Bijeljina. Radovi će se izvoditi od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na magistralnom putu M-I 114 Lapišnica-Ljubogošta, na kamenolomu "Han Derventa", opština Pale od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi 2", opština Novo Goražde, na magistralnom putu Ustiprača – Novo Goražde, vršiće se povremena polučasovna obustava saobraćaja od 8.00 do 15.00 časova.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu RI-1105 Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog sanacije škarpi na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila, a postavljeni su semafori.

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu, na magistralnom putu Konjic–Jablanica iza tunela Crnaja, izmijenjen je režim saobraćaja, saobraća se naizmjenično jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju.

Radovi su aktuelni na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Jablanica-Prozor, Posušje-granični prelaz Osoje i Semizovac-Olovo.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna/Mondo)