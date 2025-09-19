Nakon prohladnog jutra, sunčano i toplo vrijeme

U BiH danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 26 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u Hercegovini povremeno i pojačan sjevernih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava vedro i svježe vrijeme, a uz rijeke i po kotlinama ima jutarnje magle.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac pet, Foča, Han Pijesak, Srebrenica i Rudo osam, Višegrad, Drinić, Ribnik i Zenica devet, Mrkonjić Grad i Čemerno 10, Prijedor, Novi Grad i Bihać 11, Banjaluka, Zvornik, Bileća, Gacko, Kalinovik, Srbac, Kneževo, Sarajevo i Tuzla 12, Doboj 13, Bijeljina 14, Trebinje 16 i Mostar 19 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se vozi nesmetano osim na dionicama na kojima se izvode radovi što usporava odvijanje saobraćaja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Vozi se po pretežno suvim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja na moguće odrone i smanjenu vidljivost zbog magle.

Na području Prijedora od danas do nedjelje, 21. septembra, zbog rekonstrukcije raskrsnice, doći će do potpune obustave saobraćaja, koji je preusmjeren odgovarajućom putokaznom signalizacijom.

Na dionicama Bileća-Deleuša i Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog presvlačenja kolovoza, saobraćaj se odvija usporeno, uz zastoje do 30 minuta.

Izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog radova, aktuelne su na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Vršani, Srbac-Derventa, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje, te Gradiška–Nova Topola–Klašnice.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puteva izmjene u saobraćaju su na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari preko prevoja LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Privremene obustave saobraćaje, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Usporeno, jednom trakom, zbog odrona, vozi se na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, a zbog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na putnom pravcu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima iz istog razloga jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Konjic-Jablanica u blizini tunela Crnaja, Jablanica-Prozor u naseljima Duge i Mirci, Semizovac-Olovo i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, a granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, pa se ta teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

