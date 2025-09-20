Ljeto se još ne predaje: Danas sunčano i vrlo toplo

U BiH će danas biti pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu malu oblačnost na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33 stepena Celzijusova, u višim predjelima od 23.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv.

U Srpskoj i FBiH jutros je pretežno sunčano vrijeme, a po kotlinama ima magle, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkoh zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac pet stepeni, Kalinovik osam, Ribniki devet, Srebrenica i Livno 10, Han Pijesak i Sanski Most 11, Višegrad, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Foča, Zenica i Rudo 12, Gacko, Kneževo, Prijedor i Banjaluka 13, Sarajevo 14, Doboj 15, Bijeljina 16, Trebinje 19 stepeni, Gradačas 20 i Mostar 21.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se jutros odvija uz povoljne vremenske uslove, s tim da se vozačima skreće pažnja na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog mogućih odrona.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, režim vožnje je izmijenjen i regulisan privremenom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na dionici magistralnog puta Orlovci-Svale, zbog rekonstrukcije raskrsnice magistralnog i regionalnog puta, te Omladinskog puta u Prijedoru, do sutra je obustavljen saobraćaj, koji je preusmjeren odgovarajućom putokaznom signalizacijom.

Na regionalnom putu Bileća-Deleuša, zbog sanacije kolovoza, saobraćaj će biti potpuno obustavljen do 24. septembra od 8.00 do 15.00 časova. Za vrijeme obustave, saobraćaj će biti preusmjeren na magistralni put Bileća-Trebinje-Klobuk.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina na obilaznici oko grada. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćajni režim izmijenjen je zbog izvođenja radova na dionici magistpalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji navedenog magistralnog puta.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška–Nova Topola– Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U mjestu Donja Paležnica, zbog pojave odrona na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Konjic-Jablanica, Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikednom samo u noćnom terminu.

