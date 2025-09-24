logo
Meteorolozi upozoravaju: Pred nama zima kakvu dugo nismo vidjeli

Autor Dragana Božić
0

Prema dugoročnim prognozama Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), zima 2025/2026 donosi neuobičajene vremenske uslove za Bosnu i Hercegovinu.

Prognoza za zimu Izvor: Arhiva/mondo.rs

Iako se predviđa ispodprosječna količina padavina u Evropi, centralni Balkan, uključujući BiH, ove zime očekuju povećane snježne padavine tokom decembra i januara. Ova pojava je povezana s anomalijama u atmosferi koje mogu dovesti do hladnijih i vlažnijih perioda u regionu.

U Bosni i Hercegovini, posebno u planinskim područjima, očekuje se značajan snijeg, dok će niže oblasti imati povremene snježne padavine. Meteorolozi savjetuju pripremu za moguće snježne oluje i niske temperature, naročito u decembru i januaru, prenosi Glas Srpske.

Za detaljnije informacije i ažuriranja, pratite zvanične meteorološke izvore i lokalne vremenske prognoze.

(Mondo)

