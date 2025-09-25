Temperature padaju: Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Vikend i početak iduće sedmice u Republici Srpskoj biće pretežno oblačni, uz povremenu jesenju kišu, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, rekla je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Ana Stojanović.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stojanovićeva je navela da će se temperatura vazduha kretati od 20 do 25 stepeni, najsunčanija će biti Hercegovina, dok se u ostalim predjelima očekuje prolazna kiša.

"U Hercegovini će u nedjelju ujutro početi jaka bura", rekla je Stojanovićeva.

Naredni period u Republici Srpskoj će, kako je navela, biti nestabilan, a mogući su i kraći sunčevi intervali.

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti promjenljivo oblačno i sunčano, a ponegdje je moguća kiša ili pljusak.

Promjenljivo će biti u subotu, 27. septembra, a kiša se očekuje na istoku i premještaće se ka sjeveru.

U drugom dijelu dana moguće je naoblačenja i u Hercegovini koje će u višim predjelima dovesti do prolazne kiše ili pljuskova s grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha od šest do 12, na jugu do 15, a maksimalna od 17 do 23, na jugu do 26, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Promjenljivo do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima koji će ponegdje biti praćeni grmljavinom biće u nedjelju, 28. septembra, a u drugom dijelu dana na sjeveru se očekuje više sunčanih perioda.

Minimalna temperatura vazduha od pet do 11, na jugu do 14, a maksimalna od 15 do 21, na jugu do 25, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Slično vrijeme zadržaće se u ponedjeljak, 29. septembra, kada očekuje minimalna temperatura vazduha od pet do 11, na jugu do 14, a maksimalna od 14 do 20, na jugu do 25, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

(Srna)