Danas pretežno oblačno i svježije nego juče

U cijeloj BiH danas će biti promjenljivo do potpuno oblačno i svežije, tokom dana očekuje se prolazna kiša.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Hercegovini poslije podne razvoj oblaka koji će usloviti lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom, a biće i vjetrovito. Na sjeveru prestanak padavina i postepeno razvedravanje, a uveče novo jače naoblačenje koje će u narednoj noći dovesti do prolazne kiše. Na jugu vedro.

Vjetar slab do umjeren, na udare u višim predjelima pojačan, u Hercegovini u drugom delu dana i jak, uglavnom sjevernih smjerova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ kolovozi su mokri i klizavi, a vidljivost smanjena u kotlinama i preko planiskih prevoja, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske upozoravaju i na učestale odrone, posebno na dionicama Karanovac-Kneževo-Ugar, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i preko prevoja Mlinište na

putu Glamoč-Mrkonjić Grad.

U Srpskoj rođeno 18 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, 11 djevojčica i sedam dječaka. U porodilištu u Banjaluci rođeno je 12 beba, u Bijeljini dvije, te Doboju, Prijedoru, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

Na dionici magistralnog puta Orlovci-Svale, danas je obustavljen saobraćaj zbog

rekonstrukcije i semaforizacije raskrsnice magistralnog, regionalnog i Omladinskog puta u Prijedoru.

Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, od 9.00 do 14.00 časova doći će do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Srpske Toplice-Čađavica, dionica Han Kola-Stričići.

Za vrijeme obustave, saobraćaj će se preusmjeriti na alternativni putni pravac Han Kola-Ledenice-Stričići, saopšteno je iz AMS-a.

Povodom održavanja sportske manifestacije saobraćaj će biti obustavljen na magistralnom putu Ustikolina-Foča, od 12.00 do 14.00 časova.

Zbog izvođenja radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom

putu Brodar-Višegrad, saobraćaj se odvija uz izmjenjen režim vožnje.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, te je izmijenjen režim saobraćaja.

Izvode se radovi na sanaciji kolovoza magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača- Bijeljina na obilaznici oko grada, zbog čega će se saobraćaj odvijati

usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na magistralnom putu Gacko-foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Zbog sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja.

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3 i predviđeno je da radovi traju do početka novembra.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Saobraća se po izmijenjenom režimu na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog rekonstrukcije puta.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je saobraćajni režim i zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu

Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, u toku su radovi na sanaciji dilatacija, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, uz regulaciju semaforima.

Radovi su aktuelni na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.