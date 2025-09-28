Danas pretežno oblačno i svježije nego juče

U cijeloj BiH danas će biti promjenljivo do potpuno oblačno i svežije, tokom dana očekuje se prolazna kiša.
U Hercegovini poslije podne razvoj oblaka koji će usloviti lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom, a biće i vjetrovito. Na sjeveru prestanak padavina i postepeno razvedravanje, a uveče novo jače naoblačenje koje će u narednoj noći dovesti do prolazne kiše. Na jugu vedro.
Vjetar slab do umjeren, na udare u višim predjelima pojačan, u Hercegovini u drugom delu dana i jak, uglavnom sjevernih smjerova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Stanje na putevima
Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ kolovozi su mokri i klizavi, a vidljivost smanjena u kotlinama i preko planiskih prevoja, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.
Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske upozoravaju i na učestale odrone, posebno na dionicama Karanovac-Kneževo-Ugar, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i preko prevoja Mlinište na
putu Glamoč-Mrkonjić Grad.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, 11 djevojčica i sedam dječaka. U porodilištu u Banjaluci rođeno je 12 beba, u Bijeljini dvije, te Doboju, Prijedoru, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.
Na dionici magistralnog puta Orlovci-Svale, danas je obustavljen saobraćaj zbog
rekonstrukcije i semaforizacije raskrsnice magistralnog, regionalnog i Omladinskog puta u Prijedoru.
Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, od 9.00 do 14.00 časova doći će do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Srpske Toplice-Čađavica, dionica Han Kola-Stričići.
Za vrijeme obustave, saobraćaj će se preusmjeriti na alternativni putni pravac Han Kola-Ledenice-Stričići, saopšteno je iz AMS-a.
Povodom održavanja sportske manifestacije saobraćaj će biti obustavljen na magistralnom putu Ustikolina-Foča, od 12.00 do 14.00 časova.
Zbog izvođenja radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom
putu Brodar-Višegrad, saobraćaj se odvija uz izmjenjen režim vožnje.
U toku je uređenje razdjelnog pojasa na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, te je izmijenjen režim saobraćaja.
Izvode se radovi na sanaciji kolovoza magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača- Bijeljina na obilaznici oko grada, zbog čega će se saobraćaj odvijati
usporeno, jednom saobraćajnom trakom.
Na magistralnom putu Gacko-foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.
Zbog sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.
Izmijenjen je režim saobraćaja zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja.
Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3 i predviđeno je da radovi traju do početka novembra.
Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.
Saobraća se po izmijenjenom režimu na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog rekonstrukcije puta.
Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.
Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.
Izmijenjen je saobraćajni režim i zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.
Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu
Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.
Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.
Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.
Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.
Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.
Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.
U FBiH, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, u toku su radovi na sanaciji dilatacija, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, uz regulaciju semaforima.
Radovi su aktuelni na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.
Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.
Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.
Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.