Prognoza: Vjetrovito uz jaču kišu, susnježica i snijeg na planinama

U BiH danas će biti oblačno i vjetrovito sa padavinama koje će se širiti od sjeverozapada ka sjeveroistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Shutterstock

Pretežno je do potpuno oblačno, na jugu uz sunčane periode. U prvom dijelu dana jača kiša padaće na zapadu, dok će na jugu i istoku biti pretežno suvo sa kraćim sunčanim periodima. U Krajini se očekuju i obilnije padavine.

U višim predjelima od jugozapada ka istoku kiša će tokom dana i uveče prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar umjeren do jak, na udare olujni, južni.

Dnevna temperatura vazduha od 10 na zapadu do 18 na jugu i istoku, u višim predjelima na zapadu od šest stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme. Jača kiša pada na području Krajine, a slabija u centralnim i sjevernim područjima.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija redovno, po suvim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske vozačima skreću pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, saopšteno je iz AMS-a.

Zbog radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom putu Brodar-Višegrad, saobraćaj se odvija uz izmjenjen režim vožnje.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, zbog čega se saobraća po izmijenjenom režimu.

Od 7.00 do 17.00 časova izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza magistralnog puta Brčko-Bijeljina, te će se saobraćati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, uz privremenu postavljenu signalizaciju.

Zbog sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćajni režim je zbog izvođenja radova izmijenjen i na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, a predviđeno je da radovi traju do početka novembra.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

U toku je sanacija magistralnog puta Srbac-Derventa zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce, od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Po izmijenjenom režimu saobraća se i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem M-18 Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu Žepče–Maglaj, na mjestu spoja sa budućom petljom autoputa, saobraćaj se trenutno odvija usporeno. Zbog velike frekvencije vozila na ovoj dionici, mogući su povremeni zastoji i duža zadržavanja.

Radovi su aktuelni i na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putu Zenica-Doboj, Tuzla-Orašje, Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Zbog neophodnih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Zavidovići-Kamenica i preusmjeren na alternativne pravce.

Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikednom samo u noćnom terminu.