"Budi zdrav ko dren": U Drvaru održan Dan drvarske drenjine

Na tradicionalnoj privredno–turističkoj manifestaciji "Dan drvarske drenjine", održanoj u okviru Spomen-kompleksa "25. maj", brojni izlagači predstavili su raznovrsne proizvode od drenjine, a posebnu pažnju privukli su domaći mućeni pekmezi i čuvena rakija drenja.

Izvor: Bosa Perkić, Srna

Izlagač Milena Grubor rekla je za Srnu da je "Dan drvarske drenjine" za nju i njenu porodicu poseban i da se preradom drenjine njena porodica bavi iz ljubavi.

"Ovo nam je hobi koji je vremenom postao i mali porodični posao. Prodaja je bila odlična – ostala sam bez ijedne teglice, što govori sve. Naš najtraženiji proizvod je mućeni pekmez, ali ni čuvena kapljica rakije ne zaostaje. Sve radimo prirodno, od zdravog ploda do finalnog proizvoda u teglici ili flaši", rekla je Gruborova.

Ona je istakla i da su ljekovita svojstva drenjine dobro poznata.

"Pekmez od drenjine pomaže kod brojnih tegoba, a čak mi je jedan doktor preporučio da se koristi kod problema sa limfnim žlijezdama. LJudi to možda ne znaju, ali drenjina zaista liječi", navela je ona.

Vesna Radić, koja se bavi preradom drenjine, ali i drugog voća i povrća, ukazala je da je mućeni pekmez od drenjine prava riznica zdravlja.

"Potpuno je prirodan, bez konzervansa, bogat vitaminima i antioksidansima, jača imunitet i krvnu sliku, a nekada se u narodu davao bolesnima da povrate snagu. To je naš ponos i dokaz da se u Drvaru čuva tradicija – zdravo, domaće i od srca", rekla je Rodićeva, koja je izlagala na jučerašnjoj manifestaciji.

Rodićeva je navela da njeno domaćinstvo pravi i džem sa stevijom, bez šećera, ali sa sačuvanim punim ukusom drenjine, tako da mogu uživati i oni koji vode računa o ishrani i zdravlju.

"Spojili smo tradiciju i moderno, a sve ostaje domaće", naglasila je ona.

Olivera Jović iz domaćinstva Jović istakla je da se raduje velikoj posjećenosti i interesovanju za ovogodišnju manifestaciju.

"`Dani drvarske drenjine` održavaju se 24. put, a drenjina je u posljednje vrijeme dobila veliki značaj. Naš čuveni mućeni pekmez postao je prepoznatljiv brend, zahvaljujući podršci naše načelnice prije četiri godine. LJudi prepoznaju kvalitet, kupuju, vraćaju se i naručuju", rekla je Jovićeva.

Ona je predložila da se naredne godine, povodom jubilarnih 25. "Dana drenjine", obezbijedi zatvoren prostor za izlagače.

"Ne kao kritika, već kao prijedlog – bilo bi dobro da sljedeći put sve bude pod nekim šatorom ili krovom, da nas ne iznenade kiša i hladnoća", navela je ona, dodajući da je drenjina poznata po svojim ljekovitim svojstvima i da se zato kaže "budi zdrav ko dren".