Raspisan konkurs za subvencije kamatnih stopa na stambene kredite za mlade u Srpskoj

Raspisan konkurs za subvencije kamatnih stopa na stambene kredite za mlade u Srpskoj

Autor N.D.
0

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske raspisalo je danas konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i za mlade bračne parove.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na konkurs mogu da se prijave lica koja su zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja obavlja plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju imaju do navršenih 35 godina života.

Zahtjev može da podnese i sudužnik kao bračni partner licu koje je zaključilo ugovor sa komercijalnom bankom koja obavlja plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, a u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju sudužnik ima do navršenih 35 godina života /u tom slučaju prijavu na konkurs podnosi sudužnik/.

Iz resornog ministarstva su naveli da na konkurs mogu da se prijave lica koja imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.

Konkurs će biti otvoren do 17. novembra, a aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove može se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske (www.vladars.rs -> ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta -> Konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite).

Na konkurs se ne prijavljuju lica koja su već korisnici subvencije kamatne stope po datom stambenom kreditu, jer jednom dodijeljena subvencija važi do kraja otplate kredita.

