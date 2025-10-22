Danas pretežno oblačno, temperatura do 22 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnom temperaturom vazduha od 15 do 22 stepena Celzijusova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prije podne će biti promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, u Krajini uz sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će padati na jugu i tokom dana se premještati ka istoku i slabiti.

Poslije podne očekuje se naoblačenje u Krajini, dok će na sjeveroistoku doći do kratkotrajnog razvedravanja.

Uveče i u narednoj noći nova kiša se očekuje u jugozapadnim predjelima.

Duvaće slab do umjeren južni vjetar, popodne lokalno na udare pojačan, na jugu Krajine i jak.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac pet, Višegrad sedam, Čemerno i Zenica osam, Bijeljina i Sarajevo 10, Doboj, Bileća i Tuzla 11, Banjaluka, Prijedor i Trebinje 12, Mostar 14, te Neum 15 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na sjeveroistoku i zapadu Republike Srpske jutros se saobraćaj odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, u kotlinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost zbog magle, dok su u usjecima učestali odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta, te se vozila preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Osija /Sijeračke stijene/ na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina gdje dolazi do polučasovnih zastoja od 7.30 do 17.00 časova.

U toku su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta dionica Klašnice-Šargovac-Banjaluka, takođe i radovi na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu kod Roguljića i saobraćaj će biti zatvoren za sve kategorije vozila, kao i za pješake.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina zbog sanacije kolovoza u toku je povremena obustava saobraćaja od 07.00 do 17.00 časova, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci, zbog radova moguće su kratkotrajne obustave u trajanju do 15 minuta, kao i na dijelu puta Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, gdje se vrši sananacija kosine usjeka.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan - Prijedor jedan zbog izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže, a na magistralnom putu Brodar-Višegrad saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje zbog izvođenja radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh".

Zbog izvođenja radova na uređenju razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, Dobro Polje - Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, Dragotinja-Prijedor, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, te na dijelu puta Orlovača-Trnopolje.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta, kao i na putu Srbac-Derventa i dijelu magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na pojedinim dionicama se izvode deminerski radovi, tako svakim radim danom na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" biće privremene obustave saobraćaja.

Povremene obustave su planirane i na magistralnom putu Podromanija - Mokro -Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova.

Na regionalnom putu Priboj - granica Srpske/FBiH, Šibošnica, dionica Mačkovac-Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi-Glavičice.

U FBiH danas se zbog radova na asfaltiranju danas od 10.00 do 14.00 časova obustavlja saobraćaj na regionalnom putu Stara Bila - Gluha Bukovica - ulaz u naselje Mehurići u dužini od 200 metara).

Tokom dana mogući su i kraći zastoji 7.00 do 16.00 časova na regionalnom putu Zenica–Lašva /Drivuša/ zbog sanacionih radova.

Na graničnim prelazima BiH zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.