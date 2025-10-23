Danas smjena sunca i oblaka, predveče kiša i jak vjetar

U cijeloj BiH danas će biti uglavnom sunčano uz prolaznu oblačnost, ali vjetrovito vrijeme, a poslije podne se očekuje jače naoblačenje na zapadu i jugu uz kišu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jutro je promjenljivo oblačno uz sunčane periode, uz slabu kišu ponegdje, oko rijeka i po kotlinama se očekuje prolazna magla. U nastavku dana toplije i uglavnom sunčano uz prolaznu umjerenu oblačnost od sjeverozapada ka istoku.

U poslijepodnevnim časovima biće vjetrovito uz jak, u Krajini i olujni jugo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini veći dio dana biće oblačno sa povremenom lokalnom kišom.

Poslije podne i uveče očekuje se jače naoblačenje na zapadu i jugu, koje će se do narednog jutra širiti ka svim predjelima i donijeti kišu lokalno i jaču, dok se pljuskovi sa grmljavinom očekuju uglavnom u Hercegovini, ali ponegdje na sjeveru.

Duvaće umjeren do jak vjetar, u Krajini uz olujne udare, u Posavini slab do umjeren, u drugom dijelu dana i pojačan južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 18 na jugoistoku do 27 u Krajini, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Kolovozi su suvi i mjestimično vlažni, u kotlinama i duž riječnih tokova ima magle, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina od 8.00 do 17.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta zbog izvođenja radova na stabilizaciji kosina, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta, te se vozila preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta dionica Klašnice-Šargovac-Banjaluka, takođe i radovi na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu kod Roguljića i saobraćaj će biti zatvoren za sve kategorije vozila, kao i za pješake.

Na dionici magistralnog puta Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci, zbog radova moguće su kratkotrajne obustave u trajanju do 15 minuta, kao i na dijelu puta Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, gdje se vrši sananacija kosine usjeka.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina zbog sanacije kolovoza u toku je povremena obustava saobraćaja od 07.00 do 17.00 časova, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja terena na magistralnom putu M-20 Ustiprača-Novo Goražde kod deminerskog radilišta TI "Gajevi", od 8.00 do 14.50 časova dolaziće do polučasovnih obustava saobraćaja, a vozila će se propuštati u trajanju od 10 minuta.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Osija /Sijeračke stijene/ na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina gdje dolazi do polučasovnih zastoja od 7.30 do 17.00 časova.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Prevoz vangabaritnog tereta kretaće se na putnim pravcima granični prelaz Brod-Derventa, granica FBiH/Republika Srpska Podvrsnik-Trebinje-prelaz Klobuk i granica FBiH/Republika Srpska Ledenice-Šamac.

Iz AMS apeluju na vozače a na navedenim dionicama voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Zavidovići-Vozuća u mjestu Krivaja, Konjic-Jablanica /Ostrožac/, Mostar-Čitluk /na ulazu u Čitluk/, Jablanica-Blidinje /Jablanica-Kosne Luke/, Jablanica-Prozor /naselje Mirci/ i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.