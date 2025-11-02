Uz igru i smijeh: Otvoreno novo igralište kod „Akvane“ (FOTO)

Nekadašnje vojno igralište koje se nalazi u okviru Vodenog parka „Akvana“ poprimilo je potpuno novo ruho na zadovoljstvo mnogobrojnih mališana i njihovih roditelja.

Izvor: Grad Banjaluka

Naime, novi sportsko-rekreativni kompleks i zvanično je otvoren, a sa brojnim mališanima družio se i gradonačelnik Draško Stanivuković.

"Ovo je najveći sportsko-rekreativni centar. Na preko 11.000 metara kvadratnih površine imaćete sve ono što treba mladom čovjeku, sportisti, rekreativcu, jednom djetetu, penzioneru. Završili smo izgradnju najvećeg sportsko-rekreativnog kompleksa – ovo je i park, prostor za rekreaciju i uživanje i sve generacije. Nostalgija Banjalučana prema ovom Vojnom igralištu, koje se nalazi uz Boriku, uz Akvanu bilo je ruglo. Mi smo to potpuno renovirali i uredili, uložili značajna sredstva", rekao je gradonačelnik.

Dodao je da je na ovom lokalitetu izgrađeno sve – od dječjih igrališta do sportskih terena.

"Tu će biti i teretana na otvorenom, vojni poligon za one koji vole dodatni adrenalin, sportski tereni u pravom smislu te riječi. To znači fudbalski, košarkaški, padel tereni koje planiramo takođe da izgradimo uz veliko interesovanje, tereni za stoni tenis, poligon za rolere uz ugostiteljski sadržaj. Na preko 11 hiljada metara kvadratnih govori o ovome. Cijela Republika Srpska, BiH, pa čak i Balkan skoro pa da nema ovakav kompleks. Broj mališana, njihovih baka i deka, sportista, naših sugrađana, govori da smo uradili pravu stvar. Ovdje možemo da imamo najveće turnire, koncerti, festivali. Siguran sam da će ovo mjesto, koje je bilo u potpunom mraku, postati nešto što će svi voljeti", rekao je on.

Istakao je kako se u Banjaluci mnogo radilo i da će se mnogo raditi.

"Idući prema naprijed ne zaboravljamo ono što je Banjaluka imala – od fontane, preko Sokolskih terena. Mnogo toga smo uradili, ostavili smo neizbrisiv trag. Ovo će decenijama svako voljeti i svako biti. Izgradili smo pet parkova, šetališta, vidikovac, Centralno spomen – obilježje, sportska gimnazija, nova osnovna škola, kuća Predah, Građevinska škola. obnavljamo Kastel, a imamo i novi hram kulture, Kuću Milanovića – sve smo to uradili. Ostavili smo više znamenosti nego što je Banjaluka imala u svojoj istoriji", kazao je gradonačelnik.

Gradski menadžer Mirna Savić – Banjac istakla je kako je cilj gradske administracije da radi na pronatalitetnim politikama.

"Naša vizija od samog početka bila je da je porodica centralna, to govore mjere koje smo uradili, ali i niz infrastrukturnih projekata koje smo uradili. Porodica je i ovdje centralna i djelima pokazujemo sve ono što radimo. Svakim novim projektom, mi čuvamo gradsku imovinu. Mi smo toliko zemlje vratili našem gradu, imamo višestruku korist. To je garant da će ovdje da bude javni sadržaj koji će uvijek da ostane od svih naših građana. Po tome će da nas pamte", kazala je.

(Mondo)