Danas sunčano, temperatura do 19 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano sa temperaturom do 19 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vjetar će biti slab do umjeren, istočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros po kotlinama i uz riječne tokove u sjevernim područjima ima magle i niskih oblaka, a u ostatku zemlje je pretežno sunčano, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus tri, Drvar, Livno minus dva, Šipovo, Ribnik, Drinić, Bugojno minus jedan, Han Pijesak, Gacko, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Banjaluka, Sarajevo, Tuzla nula, Čemerno, Kneževo, Prijedor, Zenica, Sanski Most jedan, Bijeljina dva, Kalinovik tri, Bileća četiri, Višegrad pet, Foča šest, Rudo sedam, Trebinje devet, Mostar 10 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća nesmetano, a jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke postoji opasnost od odrona.

Iz AMS podsjećaju vozače da je posjedovanje zimske opreme obavezno do 1. aprila iduće godine.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, zbog radova, od 8.00 do 17.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja do 45 minuta. Na istom putnom pravcu vrši se postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

U toku je sanacija na magistralnom putu Nevesinje-Gacko, na lokalitetu Crgovo, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom uz mogućnost petnaestominutnih obustava.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banjaluka, a radi se i na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu, kod Roguljića. Saobraćaj na nadvožnjaku je zatvoren za sve kategorije vozila kao i za pješake. Trenutno se saobraćaj od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Zbog sanacije trotoara uz magistralni put, u prijedorskom naselju Tukovi saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom saobraćajnom trakom. Predviđeno je da radovi traju do 10. novembra.

Radovi su u toku na dionicama magistralnih puteva Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci i Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići, te se 300 metara saobraća jednom kolovoznom trakom uz moguće obustave saobraćaja do 15 minuta.

Režim saobraćaja izmijenjen je, zbog radova, na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju ovih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH je, zbog radova na dionici auto-puta Visoko-Kakanj zatvorena zaustavna traka u dužini od četiri kilometra.

Radovi su u toku na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Žepče-Maglaj na lokalitetu Ozimica, Zavidovići-Vozuća u mjestu Krivaja, Zenica-Doboj /na dionici Donja Vraca-Liješnica/, Jablanica-Blidinje /na dionici Jablanica-Kosne Luke/, Jablanica-Prozor, Konjic-Jablanica /Ostrožac/, Jajce-Crna Rijeka, Semizovac-Olovo, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.