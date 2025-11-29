logo
Kako se slavio "Dan Republike", nekada najveći praznik Jugoslavije

Autor Dragana Božić Izvor RTS
0

U SFRJ slavilo se pet državnih praznika, a posljednji u godini bio je 29. novembar, Dan Republike.

Dan Republike praznik Jugoslavije Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Dan Republike se od Drugog svjetskog rata slavio na dan kada je održano Drugo zasjedanje AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine u Jajcu.

AVNOJ je tada konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije, dok je kao najviši izvršni i naredbodavni organ narodne vlasti konstituisan Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), koji je imao sva obilježja narodne revolucionarne vlade.

Kao posebna odluka AVNOJ-a Josipu Brozu Titu dodijeljena je titula "maršal Jugoslavije", na osnovu prijedloga koji je dostavila slovenačka delegacija, objavio je RTS.

Pored Dana Republike, državni praznici bili su i 1. i 2. januar (Nova godina), 1. i 2. maj (Praznik rada), 9. maj (Dan pobjede nad fašizmom) i 4. jul (Dan borca).

Baš kao i Praznik rada i Dan mladosti, i Dan Republike je slavljen uz pompu, organizovane su svečane akademije, počasni plotuni, đaci su dobijali pionirske marame, dijeljeno je ordenje. Radnici su, s obzirom na dva neradna dana, koristili priliku da odu do rodnog sela ili na kraće putovanje.

Ovaj praznik simbolizovao je temelj zajedništva, bratstva i jedinstva naroda Jugoslavije. 

Kada je ukinut praznik

Sa raspadom SFRJ u svim njenim republikama je prestalo obilježavanje 29. novembra, osim u SR Jugoslaviji. Od 1997. godine 29. novembar se u SRJ praznovao kao dan kada je 1945. Jugoslavija i formalno prestala da bude monarhija i postala republika.

Ovaj datum je posljednji put bio neradan 2001. godine, a naredne godine je ukinut odlukom Savezne skupštine Srbije.

U BiH od praznika bivše države ostali su Nova godina i 1. maj koji se praznuju u oba entiteta, dok je u Srpskoj neradni dan i 9. maj (Dan pobjede nad fašizmom).

U Jajcu se od 25-30. novembra održava prvi AVNOJ Fest, šestodnevni festival umjetnosti, kulture i dijaloga posvećen obilježavanju 82. godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a.

Festival je, prema riječima organizatora, zamišljen kao savremena, otvorena platforma kulture, umjetnosti i edukacije – festival koji afirmiše antifašizam kao univerzalnu, globalnu civilizacijsku vrijednost, ne kao ideološki narativ, već kao temelj osnovnih ljudskih sloboda i demokratskih načela.

(Mondo)

