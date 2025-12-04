Prognoza: Hladno i oblačno sa padavinama, snijeg moguć i u nižim dijelovima Krajine

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na jugu i zapadu padaće jača kiša, dok se najmanje padavinama očekuje u donjem Podrinju, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će u višim predjelima, ali i ponegdje u nižim dijelovima juga Krajine prelaziti u susnježicu ili snijeg uz manji rast snježnog pokrivača na planinama.

Vjetar će biti slab do umjeren, na istoku i u Semberiji u drugom dijelu dana i pojačan istočnih smjerova.

U Hercegovini tokom jutra duvaće slaba do umjerena bura, sredinom dana vjetar će skrenuti na jugo, umjerenog do jakog intenziteta.

Najviša temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Jutros je u BiH oblačno, a u Hercegovini pada kiša, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća redovno, a vozači se upozoravaju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, te na mjestimično smanjenu vidljivost u kotlinama zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina saobraća se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

U toku je sanacija magistralnog puta od Brčkog do Brezovog Polja. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka, te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan-Prijedor jedan, te zbog radova u tunelima Hamšil, Pasjaci, Sokolača, Cera tri, Strogonik, Grabovica i Oštri vrh na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad, u tunelu Trgovišta na magistralnom putu Brodar-granica Republika Srpska/Srbija /Rudo jedan/ i u tunelu Kotva dva na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča jedan, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko- izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraća se usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta. Na ovim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta Binježevo-Hadžići saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce u neposrednoj blizini.

Zbog zamjene rasvjete, za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana, na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje, zbog odrona, putnička vozila nosivosti do tri i po tone saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.