Danas pretežno oblačno: Temperatura do 11 stepeni, na jugu toplije

U BiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnom temperaturom od četiri do 11 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jutros ima magle i niske oblačnosti oko rijeka i u kotlinama, gdje će se magla ponegdje zadržati i duže, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim predjelima umjereno do pretežno oblačno uz sunčane periode.

Uveče i tokom noći oblačno, na jugu i krajnjem zapadu počeće slaba kiša.

Maksimalna temperatura vazduha od četiri do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH prohodnost puteva je zadovoljavajuća, u kotlinama i duž riječnih tokova magla smanjuje vidljivost, a u višim predjelima ima poledice.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju na učestale odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke i savjetuju opreznu vožnju, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Zbog radova koji se izvode na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina-Nova Topola, saobraćaj se obustavlja od 8.00 do 17.00 časova i preusmjerava na alternativne putne pravce, prema Čatrnji, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina rejon Balatuna i Trnjaka zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu granični prelaz Rača saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Za vozila hitnih službi, vatrogasna vozila i vozila lokalnog stanovništva neće vrijediti obustava saobraćaja na navedenom putnom pravcu.

Na dionici magistralnog puta Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Usljed aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, izvodi se sanacija dilatacija na mostu. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

U toku je sanacija kosine na magistralnom putu Olovo-Semizovac, zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova, za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici auto-puta Bijača-Počitelj. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta.

Zbog izvođenja radova na dionici autoputa Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.